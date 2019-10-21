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В аэропорту задержали иностранца, объявленного в розыск

22.10.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В аэропорту задержали иностранца, объявленного в розыск
Фото из открытых источников

Мужчина, как сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, находится в межгосударственном розыске как лицо, скрывающееся от следствия.

Его передали милиции. 

В аэропорту задержали иностранца, объявленного в розыск
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Теги: Минск
 
 
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