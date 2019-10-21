Мужчина, как сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, находится в межгосударственном розыске как лицо, скрывающееся от следствия.
Его передали милиции.
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В аэропорту задержали иностранца, объявленного в розыск
22.10.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мужчина, как сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, находится в межгосударственном розыске как лицо, скрывающееся от следствия.
Его передали милиции.
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Гражданина Грузии 1981 года рождения 20 октября при оформлении на рейс «Минск-Будапешт» задержали пограничники.
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