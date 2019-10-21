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В Палату представителей по Городокскому избирательному округу №21 баллотируется четыре кандидата в депутаты
22.10.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
17 ноября 2019 года - выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
Сведения о лицах, зарегистрированных кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Городокскому избирательному округу №21
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В Палату представителей по Городокскому избирательному округу №21 баллотируется четыре кандидата в депутаты
17 ноября 2019 года - выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Сведения о лицах, зарегистрированных...
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