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В Палату представителей по Городокскому избирательному округу №21 баллотируется четыре кандидата в депутаты

22.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

В Палату представителей по Городокскому избирательному округу №21 баллотируется четыре кандидата в депутаты17 ноября 2019 года - выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Сведения о лицах, зарегистрированных кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Городокскому избирательному округу №21

Наименование
и номер

избирательного округа

п/п

 Фамилия,
имя, отчество
(в алфавитном порядке по округу)		 Год рождения Должность (занятие), место работы (учебы) Партийность Способ выдвижения Место жительства
Городокский

№ 21

 1. ЛЫХОЛАТ

Максим Александрович

 1983 заместитель начальника отдела землеустройства Городокского районного исполнительного комитета член Коммунистической партии Беларуси политическая партия г.Городок

Витебской области
2. ПОЛЯКОВА Ирина Михайловна 1979 председатель Витебской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса беспартийная от граждан;

трудовой коллектив

 д.Подберезье Витебского района Витебской области
3. ФЕДЬКОВ

Григорий Сергеевич

 1954 профессор кафедры изобразительного искусства, учреждение образования «Витебский государственный педагогический университет имени П.М.Машерова» член Либерально-демократической партии политическая партия г.Витебск
4. ЩЕМЛЁВ Александр Михайлович 1957 временно неработающий член Белорусской социал-демократической партии политическая партия аг.Амбросовичи Шумилинского района Витебской области
 
Теги: Витебск
 
 
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17 ноября 2019 года - выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Сведения о лицах, зарегистрированных...
 
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