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Кандидат в депутаты по Городокскому избирательному округу №21 снялся с выборов

22.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Кандидат в депутаты по Городокскому избирательному округу №21 снялся с выборовО снятии кандидатуры в депутаты Палаты представителей

21 октября 2019 года на заседании окружной избирательной комиссии Городокского избирательного округа № 21 на основании поданного заявления Смоликова К.Э. было принято решение о снятии кандидатуры в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Городокскому избирательному округу № 21 Смоликова Константина Эдуардовича.

Окружная избирательная комиссия Городокского избирательного округа № 21.

 
 
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О снятии кандидатуры в депутаты Палаты представителей 21 октября 2019 года на заседании окружной избирательной комиссии Городокского избирательного округа № 21 на...
 
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