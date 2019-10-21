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Кандидат в депутаты по Городокскому избирательному округу №21 снялся с выборов
22.10.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
О снятии кандидатуры в депутаты Палаты представителей
21 октября 2019 года на заседании окружной избирательной комиссии Городокского избирательного округа № 21 на основании поданного заявления Смоликова К.Э. было принято решение о снятии кандидатуры в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Городокскому избирательному округу № 21 Смоликова Константина Эдуардовича.
Окружная избирательная комиссия Городокского избирательного округа № 21.
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О снятии кандидатуры в депутаты Палаты представителей 21 октября 2019 года на заседании окружной избирательной комиссии Городокского избирательного округа № 21 на...
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