﻿ Боится сцены, презирает брак, защищает Вайнштейна. Что мы знаем об имениннице - парадоксальной Катрин Денев. 21.by
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Боится сцены, презирает брак, защищает Вайнштейна. Что мы знаем об имениннице - парадоксальной Катрин Денев

22.10.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Элегантная француженка Катрин Денев, кажется, совсем неподвластна возрасту: в свои 76 она уверенно ходит на высоких шпильках, носит облегающие платья и никогда не появляется на публике без макияжа и укладки. У публики это вызывает восхищение, которое Катрин, впрочем, не особо разделяет.

«Вообще разговоры о том, что я как-то особо выгляжу и не старею — не более чем клише. Мне кажется, не нужно так много говорить о внешности», — считает она.

В день рождения культовой актрисы LADY вспоминает интересные факты (и не менее интересных мужчин) из биографии Денев.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Catherine Deneuve (@catherinedeneuve_) 5 Окт 2019 в 12:08 PDT

Страдала от пейрафобии

Семейство Дорлеак (настоящая фамилия Денев. — Прим. редакции) без сомнений можно отнести к актерским династиям. Родители Катрин, Рене и Морис, а также их дочери связали свою жизнь с театром. Денев тоже хотела пойти по их стопам. Но не смогла: девушка испытывала панику перед сценой.




«Есть такое понятие пейрафобия — страх сцены. Волнуюсь, даже когда смотрю спектакли с участием своих знакомых», — поделилась она.

Перебороть боязнь Катрин не может до сих пор. В ее актерском багаже — десятки фильмов. Но ни одного спектакля за 60 лет кинокарьеры в списке достижений Денев не значится.

Отказывалась от замужества (причем дважды)

«Лучший способ сохранить любовь мужчины — не выходить за него замуж», — считает Катрин Денев. И, надо сказать, практически всю свою жизнь этому правилу она следует.

Когда Катрин было 17, она познакомилась с режиссером Роже Вадимом. Тот был старше Денев на 15 лет, дважды в разводе (к слову, его первой женой была Брижит Бардо), но девушку это не смущало. Она уже потеряла голову от харизматичного мужчины и готова была бежать за возлюбленным на край света.


Катрин и Роже

Несмотря на недовольство родителей, вскоре Катрин переехала к Роже, забеременела и родила мальчика по имени Кристиан. Как порядочный мужчина Вадим надумал жениться… Но не тут-то было. Денев сказала, что разочарована в их отношениях, и ушла.

Еще одним кандидатом на роль супруга стал итальянский актер Марчелло Мастроянни. Их роман начался на съемках фильма «Это случается только с другими», в котором Мастроянни и Денев сыграли супружескую пару. По сюжету, герои потеряли единственную дочь, замкнулись в себе и практически не выходят из собственной квартиры. Чтобы лучше прочувствовать ситуацию, которую предстояло «прожить» на экране, актеры закрылись на пару дней в полупустой квартире. И хотя первоначально Марчелло и Катрин испытывали друг к другу неприязнь, из той квартиры они вышли уже парой.


Денев и Мастроянни были действительно кинематографично красивой парой

Картина вышла в прокат в 1971 г. А уже весной 1972-го на свет появилась Кьяра Мастроянни — их общая дочь. Это был бы отличный повод для женитьбы, но Денев вновь отказала. А когда Кьяре было 3, ушла от Марчелло, заявив, что они были просто друзьями.

Так была ли Катрин хоть раз замужем? На самом деле да. Незадолго до начала отношений с Мастроянни Денев сочеталась узами брака с британским фотографом Дэвидом Бэйли. Официально они прожили вместе 7 лет (и развелись аккурат когда родилась Кьяра), на самом деле — всего лишь год. Семейный опыт актриса сочла неудачным: позже она говорила, что вся польза от этого брака — в том, что ей удалось выучить английский.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Catherine Deneuve (@catherinedeneuve_) 20 Апр 2019 в 12:02 PDT

Признавалась в любви Депардье

О том, было ли что-то между двумя культовыми актерами, их поклонники спорят до сих пор. Но сама Денев уверяет, что ее партнер по фильму «Я вас люблю» Депардье — не более чем близкий друг. И замечает, что «настоящая дружба — это и есть любовь».



Дружба двух французских звезд длится несколько десятилетий

Депардье на вопросы о том, кем ему приходится Денев, отвечает так: «Катрин — мужчина, которым я хотел бы стать».

Была музой Ива Сен-Лорана

В 1965 году Катрин пригласили на прием к Елизавете II. Встреча с действующим монархом — мероприятие важное, и чтобы не ударить лицом в грязь, Денев стала искать подходящий наряд. Выбор пал на работу юного, но уже довольно известного модельера Ива Сен-Лорана.


«Когда мне было 22 года, я впервые пришла к нему на улицу Спонтини, где он тогда работал. Это было в 1965 году. Я вырезала из журнала Elle фотографии платьев из коллекции прошлого сезона. Тогда все удивлялись, что молодая и мало кому известная девушка собирается купить платье от кутюр. С тех пор я начала посещать модный дом Ива Сен-Лорана», — поделилась воспоминаниями Катрин.

Молодая актриса впечатлила кутюрье и в буквальном смысле стала его музой. Специально для Денев Сен-Лоран создавал целые коллекции: в его нарядах Катрин блистала на экранах. Одна из таких «совместных» работ — фильм «Дневная красавица» — произвела настоящий фурор. И ввела повальную моду на лаконичные жакеты и кружева (которые в списках трендов значатся по сей день).


Кадры из фильма «Дневная красавица» о внешне безупречной буржуазной домохозяйке, которая на самом деле работает в борделе




Защищала Вайнштейна

Во время движения #MeToo, во время которого многие женщины (сначала публичные, а позже — пользовательницы Сети) заявили о том, что пережили домогательство, Катрин Денев тоже не осталась в стороне.

Но выступила с неожиданным заявлением, которое похоронило ее авторитет в глазах феминисток, но прибавило очков в глазах некоторых мужчин:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Catherine Deneuve (@catherinedeneuve_) 28 Авг 2019 в 12:14 PDT

«Изнасилование — это преступление. Но настойчивые или бестактные ухаживания — нет. Свобода слова сегодня заставляет нас говорить так, как надо, и заставляет молчать тех, кто не согласен».

 
 
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В день рождения культовой актрисы LADY вспоминает интересные факты (и не менее интересных мужчин) из биографии Денев.
 
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