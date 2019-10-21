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Белорусы стали меньше пить

22.10.2019 08:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы стали меньше пить
Фото из открытых источников

Об этом рассказал заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько. 

«На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее число пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - со ссылкой на Кралько сообщает БЕЛТА.

На диспансерных учетах состоят около 156 тысяч человек. 

В Беларуси существует государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. В том числе в рамках этой программы ведется работа по профилактике пьянства и алкоголизма. 

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Число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август 2019 года снизилось на 6%.
 
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