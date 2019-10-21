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Белорусы стали меньше пить
22.10.2019 08:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом рассказал заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько.
«На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее число пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - со ссылкой на Кралько сообщает
На диспансерных учетах состоят около 156 тысяч человек.
В Беларуси существует государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. В том числе в рамках этой программы ведется работа по профилактике пьянства и алкоголизма.
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Число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август 2019 года снизилось на 6%.
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