Белорусы стали меньше пить

Об этом рассказал заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько.

«На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее число пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - со ссылкой на Кралько сообщает БЕЛТА .

На диспансерных учетах состоят около 156 тысяч человек.

В Беларуси существует государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. В том числе в рамках этой программы ведется работа по профилактике пьянства и алкоголизма.

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