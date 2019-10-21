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Обслуживание госдолга в 2020 году обойдется Беларуси в $4,3 млрд.

22.10.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обслуживание, включая погашение, государственного долга в 2020 году обойдется белорусским гражданам в 8,7 млрд. рублей или примерно 4,3 млрд. долларов.

Такую цифру указывает начальник главного управления бюджетной политики Минфина РБ Елена Печень в статье для подведомственного журнала.

Часть указанной суммы будет покрыта за счет доходов госбюджета, включая вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, в объеме 2,7 млрд. рублей или 1,33 млрд. долларов.

Далее, Минфин РБ планирует привлечь на внешнем и внутреннем рынке за счет размещения облигаций $1,35 млрд. и $600 млн. соответственно.

Еще на госдолг будут брошены средства от возврата предоставленных организациям иностранных кредитов в размере 525,3 млн. рублей и остатки средств республиканского бюджета на сумму 1,1 млрд. рублей.
 
 
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Обслуживание, включая погашение, государственного долга в 2020 году обойдется белорусским гражданам в 8,7 млрд. рублей или примерно 4,3 млрд. долларов.
 
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