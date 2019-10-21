Уголовное дело против блогера Кабанова возобновлено





Александр Кабанов





spring96.org Кабанова подозревают в присвоении и растрате более 400 рублей (ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса), которые он получил от жителей дома, в котором живет, пишет





В начале июля Березовский отдел Следственного комитета закрыл дело против блогера за отсутствием состава преступления. Что заставило правоохранительные органы передумать - пока неизвестно.









Напомним, что в марте следователи сообщали, что в 2017 году Александр Кабанов получил от жильцов дома, в котором живет, деньги на государственную регистрацию товарищества собственников (ТС) и изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений. Однако деньги, больше 400 рублей, забрал себе. Сам блогер пояснял, что ничего не присваивал. По его словам, у него была договоренность с жильцами. Некоторое время он был председателем ТС и с каждой квартиры в месяц ему платили по 2 рубля зарплаты – так и образовалась вышеуказанная сумма.





Блогер Александр Кабанов вместе с Сергеем Петрухиным уже не раз привлекались к административной ответственности. Их штрафовали за видеоролики для канала «Народный репортер», в которых они освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр», за сбор подписей за отставку чиновников, который милиция и суд посчитали несанкционированным массовым мероприятием, и т. д.





В прошлом году на Сергея Петрухина по заявлениям милиционеров завели уголовное дело по ч. 2 ст. 188 (Клевета) и ч. 2 ст. 189 (Оскорбление). В апреле этого года суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 360 базовых (9 180 рублей) в доход государства. Кроме того, блогера обязали возместить моральный ущерб потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 500 рублей) и расходы на адвоката.



