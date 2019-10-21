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В Беларуси ищут супергрызунов. Это еще кто?

22.10.2019 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белку-летягу, хомяка обыкновенного и суслика крапчатого в Беларуси объявили «в розыск», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» экологи.



Вдвойне интересно, что клич кинула общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). Да, птичники ищут грызунов. На самом деле логика тут есть. Потому что поиски ведутся в рамках экологической инициативы, которую и запустила организация. Причина еще более прозаична — все три перечисленных вида находятся на грани исчезновения. Тот же хомяк раньше обитал только в юго-западных и юго-восточных районах страны. Ключевое слово тут «раньше».

— В последние два года все указанные в документах места нежилые, — отмечает Семен Левый, специалист АПБ по природоохранным вопросам — Сейчас есть только одно достоверное наблюдение обыкновенного хомяка. Еще есть 5-7 потенциальных мест, где его отмечали местные жители в последние десятилетия.

А казалось бы, хомяк — куда уж проще и плодовитее. Поэтому всех, кто видел хомяка — зоомагазины не в счет, речь о дикой природе, — просят сообщить об этом. Даже если эта знаменательная встреча произошла несколько лет назад.


Что сделают, когда найдут?


Определят, где обитают зверьки, в каком количестве. Выяснят, что конкретно этим видам угрожает, составят паспорт места обитания и передадут эти самые места под охрану землепользования. Не секрет, что в последние годы, чтобы спасти редкие виды от вымирания, нужно не столько охотников обезвредить (вряд ли кто-то целенаправленно белок-летяг «снимает» в полете), сколько предотвратить разрушение мест обитания этих животных.


Акция «Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!» проходит в рамках проекта «Экомониторинг», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
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Белку-летягу, хомяка обыкновенного и суслика крапчатого в Беларуси объявили «в розыск», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» экологи.
 
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