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В Беларуси ищут супергрызунов. Это еще кто?
Источник материала: Партизан
Белку-летягу, хомяка обыкновенного и суслика крапчатого в Беларуси объявили «в розыск», сообщили корреспонденту агентства
Вдвойне интересно, что клич кинула общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). Да, птичники ищут грызунов. На самом деле логика тут есть. Потому что поиски ведутся в рамках экологической инициативы, которую и запустила организация. Причина еще более прозаична — все три перечисленных вида находятся на грани исчезновения. Тот же хомяк раньше обитал только в юго-западных и юго-восточных районах страны. Ключевое слово тут «раньше».
— В последние два года все указанные в документах места нежилые, — отмечает Семен Левый, специалист АПБ по природоохранным вопросам — Сейчас есть только одно достоверное наблюдение обыкновенного хомяка. Еще есть 5-7 потенциальных мест, где его отмечали местные жители в последние десятилетия.
А казалось бы, хомяк — куда уж проще и плодовитее. Поэтому всех, кто видел хомяка — зоомагазины не в счет, речь о дикой природе, — просят сообщить об этом. Даже если эта знаменательная встреча произошла несколько лет назад.
Что сделают, когда найдут?
Определят, где обитают зверьки, в каком количестве. Выяснят, что конкретно этим видам угрожает, составят паспорт места обитания и передадут эти самые места под охрану землепользования. Не секрет, что в последние годы, чтобы спасти редкие виды от вымирания, нужно не столько охотников обезвредить (вряд ли кто-то целенаправленно белок-летяг «снимает» в полете), сколько предотвратить разрушение мест обитания этих животных.
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Белку-летягу, хомяка обыкновенного и суслика крапчатого в Беларуси объявили «в розыск», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» экологи.
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