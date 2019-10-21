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Чтобы не падали на рельсы: в метро начинают установку защитных экранов

22.10.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На строящейся станции третьей линии метро «Ковальская Слобода» в следующем месяце начнется монтаж защитных экранов, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Дирекции по строительству Минского метрополитена.

Чтобы не падали на рельсы: в метро начинают установку защитных экранов
На прошлой неделе в Мингорисполкоме был заключен контракт с турецким холдингом Albayrak (производителем машинного оборудования и гидравлических систем из города Эскишехир) на поставку защитных экранов для станционных комплексов третьей линии метро. Мы поинтересовались у белорусских специалистов эксплуатационными характеристиками этого оборудования и перспективами сотрудничества с турецким партнером.

— Техническое задание на приобретение дверей автоматических станционных (ДАС), так в документации называются защитные экраны для станций метрополитена, готовил наш институт «Минскметропроект», — рассказал главный инженер учреждения Павел Непочелович. — Они предназначены для предотвращения падения пассажиров на рельсы подземки, что иногда приводит к тяжелым и даже трагическим последствиям. В соответствии с техническим заданием их конструкция будет из легких материалов и сплавов: из алюминия и двухслойного особо прочного стекла триплекс. Высота платформенных дверей составит 170 сантиметров. Принцип функционирования прост. На станцию прибывает электричка и останавливается прямо напротив ДАС, которые открываются и закрываются одновременно с ее дверями. В современной конструкции, которая будет располагаться на всем протяжении перрона, также предусмотрен аварийный выход. Он будет использоваться для возможной эвакуации пассажиров метро из тоннеля при форс-мажорных обстоятельствах. Причем с наружной стороны открыть его смогут только работники подземки.


По словам П. Непочеловича, при подготовке технического задания ДАС специалисты института изучали опыт производителей данного оборудования во Франции, Швейцарии и Китае. Был учтен даже пример неудачного применения защитных экранов в Санкт-Петербурге, где они так и не получили распространения. После детального анализа в техническое задание вносились корректировки. На первом этапе отбора было несколько предложений изготовителей ДАС. В заключительном тендере участвовали фирмы из Китая и Турции. Предпочтение отдали производителю машинного оборудования и гидравлических систем из холдинга Albayrak.

— По сути, мы будем пионерами в использовании защитных конструкций на перронах метро в странах постсоветского пространства, — отметил главный инженер Дирекции по строительству Минского метрополитена Алексей Мурач. — И первопроходцам, как известно, всегда сложно. Турецкая компания, с которой заключен контракт, продолжает теперь устанавливать защитные экраны в подземке Стамбула. Однако в этом городе своя специфика устройства этих конструкций. В нашей столице условия иные, что и было учтено в техническом задании «Минскметропроекта». В принципе ничего экстраордин ного в ДАС нет, и они вполне сравнимы с дверьми в гипермаркетах, гостинцах и офисах. Но специфика в том, что работу защитных экранов, в которых будет по 20 дверей с одной стороны платформы, нужно синхронизировать с таким же количеством дверей электропоезда. Также нужно обеспечить безопасность большого числа пассажиров. Поэтому к данному оборудованию предъявляются повышенные требования. Перед поставкой первого комплекта, опытный образец которого нам продемонстрировал турецкий производитель, еще должны пройти пуско-наладочные испытания и определенное число циклов открывания и закрывания. Стоимость оборудования определится позже в соответствии с представленной калькуляцией. Финансируется закупка за счет бюджетных средств города.


По его словам, первый комплект ДАС должен прибыть в ноябре на станцию «Ковальская Слобода», затем аналоги последовательно поступят на «Вокзальную», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейную площадь». Монтировать их будет генподрядчик «Минскметрострой».

— Шефмонтаж произведут представители Турции, они также проведут обучение наших специалистов, — подытожил собеседник.
 
Теги: Минск
 
 
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На строящейся станции третьей линии метро «Ковальская Слобода» в следующем месяце начнется монтаж защитных экранов, сообщили корреспонденту...
 
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