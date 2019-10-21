Сегодня проходит церемония интронизации нового императора Японии Нарухито. Что о нем известно

приводит главные факты о новом императоре. НВглавные факты о новом императоре.





Стал наследным принцем в 28 лет

Нарухито родился 23 февраля 1960 года в Токио. Он — первый император, родившийся после Второй мировой войны. В детстве носил титул принца Хиро. Мать Нарухито Митико была первой императрицей Японии, чье происхождение не было аристократическим. Женившись на ней, отец Нарухито нарушил многовековую традицию. Родители Нарухито сумели добиться относительной свободы от жестких дворцовых традиций и принимали активное участие в воспитании детей









В 1983—1985 году Нарухито учился в Мертон Колледже Оксфордского университета. В 1988 году получил степень магистра исторических наук в университете Гакусюин.





7 января 1989 года Нарухито стал наследным принцем после смерти своего дедушки — императора Хирохито.

Женился на дипломатке и не имеет наследника мужского пола

Со своей будущей женой Масако Овадой Нарухито познакомился в 1986 году. Масако училась на экономическом факультете Гарвардского университета. Также она в течение полугода изучала юриспруденцию в Токийском университете. После этого ей удалось пройти отбор на должность в Министерстве иностранных дел Японии.





Известно, что в первый раз она отклонила предложение Нарухито о замужестве, потому что не хотела отказываться от карьеры в МИДе. Масако согласилась на брак с наследным принцем Нарухито только в 1993 году. Их свадьба состоялась 9 июня 1993 года — Масако стала третьей женщиной незнатного происхождения, которая вошла в императорскую семью.









Свадьба Нарухито и Масако 9 июня 1993 года / Фото: REUTERS / John Pryke

В 1999 году было объявлено, что императрица забеременела. Однако тогда у нее случился выкидыш. В 2001 году родилась единственная дочь Нарухито и Масако — Айко. Так как у Нарухито и Масако нет сыновей, после рождения Айко начались дискуссии о возможности наследования императорского престола Японии женщиной. На данный момент необходимый для этого закон не принят. Престол может также унаследовать сын младшего брата Нарухито, родившийся в 2006 году.





С 2002 года Масако редко появляется на публике. В 2004 году ей поставили диагноз — расстройство приспособительных реакций, вероятно, вызванное трудностями, связанными с ролью жены наследного принца и давлением по поводу необходимости рождения наследника мужского пола.









Нарухито вместе с женой Масако и дочерью принцессой Айко в феврале 2009 года / Фото: REUTERS

В июле 2008 года Нарухито выступил во время восьмидневной поездки по Испании без жены с просьбой отнестись к Масако с пониманием. «Я прошу вас понять, что Масако сейчас делает все возможное, чтобы выздороветь с помощью людей, которые ее окружают, и отнестись к ней с великодушным терпением», — заявил тогда Нарухито.





В заявлении по поводу своего 49-летия в декабре 2012 года Масако сообщила, что она все еще проходит лечение от своего заболевания и поблагодарила японцев за поддержку.





В декабре 2018 года в заявлении по поводу своего 55-летия Масако сказала, что чувствует себя неуверенно насчет того, насколько полезной она сможет быть, когда ее муж станет императором Японии. В то же время, она пообещала выполнять свои обязанности императрицы, насколько это будет возможно.

Деятельность Нарухито как наследного принца

Японская императорская семья не участвует в политической деятельности. Император — номинальный глава государства, символ Японии и единства нации. Он выполняет только церемониальные функции и не принимает участия в управлении государством.





Нарухито интересуется проблемами водных запасов Земли и их сохранения. Был почетным президентом Мирового водного форума, выступал на церемониях открытия 3-го и 4-го Мирового водного форума в 2003 и 2006 годах.





С 1994 года Нарухито является почетным вице-президентом Японского общества Красного креста.





До 1998 года он был патроном Японского комитета Олимпийских игр, а затем вошел в состав Международного олимпийского комитета.





В свободное время Нарухито ходил в походы в горы, занимался бегом и теннисом. Он также играет на скрипке.

Нарухито-император

30 апреля 2019 года 85-летний император Акихито, отец Нарухито, отрекся от престола, завершив тем самым тридцатилетнюю историю эпохи Хэйсэй (в переводе — «достижение мира»). Отречение императора от престола Японии произошло первый раз за 200 лет. Чтобы оно стало возможным, парламент Японии принял специальный закон. Причиной отречения Акихито стал преклонный возраст.





1 мая 2019 года императором стал Нарухито — в этот день началась эпоха Рэйва, что в переводе означает «прекрасная гармония» (с начала правления каждого императора в Японии начинается новое летоисчисление, параллельное общепринятому западному — ред.).









«Я искренне молюсь за счастье людей, дальнейшее развитие нации и мир во всем мире», — сказал Нарухито во время короткой церемонии наследования престола.





Кроме второй официальной церемонии интронизации 22 октября 2019 года, должна состояться еще и третья — 14−15 ноября 2019 года. После нее Нарухито будет окончательно принят в династию императоров Японии, которая является старейшей в мире — считается, что японские императоры правили еще в 600-х годах до н.э.



