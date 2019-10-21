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Стали известны все претенденты на Золотой мяч-2019
Источник материала: Партизан
Назван полный список претендентов на приз лучшего футболиста 2019 года Золотой мяч.
Имена всех 30 номинантов опубликовал журнал France Football:
Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал)
Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Аргентина)
Френки де Йонг (Аякс/Барселона, Нидерланды)
Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция)
Душан Тадич (Аякс, Сербия)
Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)
Донни ван де Беек (Аякс, Нидерланды)
Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, Габон)
Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Германия)
Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)
Алиссон (Ливерпуль, Бразилия)
Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус, Нидерланды)
Карим Бензема (Реал, Франция)
Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль, Нидерланды)
Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)
Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея)
Роберт Левандовски (Бавария, Польша)
Роберто Фирмино (Ливерпуль, Бразилия)
Лионель Месси (Барселона, Аргентина)
Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир)
Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)
Калиду Кулибали (Наполи, Сенегал)
Антуан Гризманн (Атлетико/Барселона, Франция)
Мохаммед Салах (Ливерпуль, Египет)
Эден Азар (Челси/Реал, Египет)
Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия)
Жоау Фелиш (Бенфика/Атлетико, Португалия).
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Назван полный список претендентов на приз лучшего футболиста 2019 года Золотой мяч.
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