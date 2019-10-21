При этом одну иностранку, которая пыталась нелегально попасть в Россию, обнаружили в багажном отделении международного рейсового автобуса. Нелегалка ехала на автобусе рейсом "Минск-Москва". Транспорт принадлежит российской фирме-перевозчику.













Далее сообщается, пограничники оштрафовали всех нарушителей границы, после чего вернули их обратно в Беларусь.



