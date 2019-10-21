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За 5-10 минут врач сможет выяснить, есть ли у пациента проблемное употребление алкоголя

22.10.2019 07:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем.

Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем, сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралькопередает корреспондент БЕЛТА.

"Практика краткосрочного консультирования уже начала внедряться в Беларуси. В частности, в Минске в одной из поликлиник используется уже больше года. Нашим центром наркологического мониторинга и превентологии подготовлены и к концу года выйдут в печать методические рекомендации по краткосрочному консультированию в отношении употребления алкоголя, которые основаны на рекомендациях ВОЗ", - сказал Алексей Кралько.

В планах - внедрить методику краткосрочного консультирования в практику врачей общей практики по всей республике. Предполагается, что буквально за 5-10 минут врач сможет выяснить, есть ли у пациента проблемное употребление алкоголя. При необходимости ему окажут помощь. Для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, разработан специальный тест AUDIT, добавил координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. Опросник состоит из десяти вопросов, три из которых задаются всем. С его помощью можно выявить раннюю стадию вредного употребления алкоголя еще задолго до развития зависимости, которая, впрочем, может и вовсе не развиться.

"К врачу общей практики не обращаются с тем, что много пьют. Пациенты приходят с другими жалобами: повысилось давление, сахарный диабет, слабость, плохой сон. Если у врача есть подозрение, что это может быть связано с употреблением алкоголя, рекомендуется прямо спросить у пациента об этом и дать соответствующий совет", - отметил представитель ВОЗ. Тем более что врачам общей практики дано право диагностики и назначения лечения при распространенных состояниях, к которым относится и употребление алкоголя (до развития зависимости). Подключать специалистов-наркологов следует в более сложных ситуациях, когда нужна более длительная и серьезная помощь.


С точки зрения ВОЗ не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Для обычного человека есть два пороговых значения. Вредным употреблением для мужчин является шесть стандартных единиц за один прием, для женщин - четыре. Если употреблять маленькими рюмками, то шестой тост для мужчин и четвертый для женщин - это уже опасность интоксикации. "Риск есть, но он минимален при употреблении алкоголя мужчинами - до 2 стандартных единиц, женщинами - до 1 стандартной единицы в день, при этом минимум два дня в неделю должен быть перерыв", - сказал Валентин Русович.

Стандартная единица - бокал или рюмка, которые содержат 10 г чистого алкоголя. В эквиваленте это, например, 35 мл крепкого спиртного напитка или 110-120 мл сухого вина.
 
Теги: Минск
 
 
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Врачи общей практики будут выявлять у пациентов злоупотребление алкоголем.
 
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