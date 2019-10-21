Соболенко проводит первый матч на малом итоговом турнире против гречанки Саккари. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко стартует на малом итоговом турнире в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов) с поединка с Марией Саккари из Греции. Начало встречи — в 9.00 по белорусскому времени.



Фото: Wuhan Open Official photo

В Чжухае год назад Арина Соболенко (14 WTA) переиграла будущую победительницу турнира и нынешнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, но не смогла выйти из группы. Пробиться в полуфинал соревнований теперь — приоритетная задача для Арины. Для этого необходимо победить соперниц по группе «Розы» — гречанку Марию Саккари (22 WTA) и бельгийку Элиз Мертенс (18 WTA), либо оказаться лучше них по дополнительным показателям.

С Саккари ранее Соболенко встречалась лишь раз и уступила. В августе Мария одолела Арину в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:7, 6:4, 6:4. В этом матче Арина нейтрализовала 20 брейк-пойнтов из 23-х, а сама оформила всего 1 брейк.

В Китае Соболенко любят. Местные болельщики прозвали ее «Дочь Китая», что неудивительно. Первых и вместе с тем самых весомых на данных момент успехов в карьере Соболенко добилась на турнирах в Китае.

Арина Соболенко в Китае: лучшие результаты за четыре года 2016 год — первый титул на турнире-«пятидесятитысячнике» (Тяньцзинь)

2017 год — первый финал на турнирах серии International (Тяньцзинь)

2018 год — первый титул на турнирах серии «Премьер 5» (Ухань)

2019 год — первая защита титула на турнирах серии «Премьер 5» (Ухань)



Фото: twitter.com/wtaelitetrophy?lang=ru

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