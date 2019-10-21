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Соболенко проводит первый матч на малом итоговом турнире против гречанки Саккари. Онлайн

22.10.2019 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко стартует на малом итоговом турнире в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов) с поединка с Марией Саккари из Греции. Начало встречи — в 9.00 по белорусскому времени.


Фото: Wuhan Open Official photo

В Чжухае год назад Арина Соболенко (14 WTA) переиграла будущую победительницу турнира и нынешнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, но не смогла выйти из группы. Пробиться в полуфинал соревнований теперь — приоритетная задача для Арины. Для этого необходимо победить соперниц по группе «Розы» — гречанку Марию Саккари (22 WTA) и бельгийку Элиз Мертенс (18 WTA), либо оказаться лучше них по дополнительным показателям.

С Саккари ранее Соболенко встречалась лишь раз и уступила. В августе Мария одолела Арину в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:7, 6:4, 6:4. В этом матче Арина нейтрализовала 20 брейк-пойнтов из 23-х, а сама оформила всего 1 брейк.

В Китае Соболенко любят. Местные болельщики прозвали ее «Дочь Китая», что неудивительно. Первых и вместе с тем самых весомых на данных момент успехов в карьере Соболенко добилась на турнирах в Китае.

Арина Соболенко в Китае: лучшие результаты за четыре года

2016 год — первый титул на турнире-«пятидесятитысячнике» (Тяньцзинь)
2017 год — первый финал на турнирах серии International (Тяньцзинь)
2018 год — первый титул на турнирах серии «Премьер 5» (Ухань)
2019 год — первая защита титула на турнирах серии «Премьер 5» (Ухань)


Фото: twitter.com/wtaelitetrophy?lang=ru

SPORT.TUT.BY ведет онлайн матча.

 
 
Ссылка на источник 24
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С Саккари ранее Соболенко встречалась лишь раз и уступила. В августе Мария одолела Арину в третьем круге турнира в Цинциннати - 6:7, 6:4, 6:4.
 
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