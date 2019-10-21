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Соболенко проводит первый матч на малом итоговом турнире против гречанки Саккари. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко стартует на малом итоговом турнире в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов) с поединка с Марией Саккари из Греции. Начало встречи — в 9.00 по белорусскому времени.
В Чжухае год назад Арина Соболенко (14 WTA) переиграла будущую победительницу турнира и нынешнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, но не смогла выйти из группы. Пробиться в полуфинал соревнований теперь — приоритетная задача для Арины. Для этого необходимо победить соперниц
С Саккари ранее Соболенко встречалась лишь раз и уступила. В августе Мария одолела Арину в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:7, 6:4, 6:4. В этом матче Арина нейтрализовала 20 брейк-пойнтов из 23-х, а сама оформила всего 1 брейк.
В Китае Соболенко любят. Местные болельщики прозвали ее «Дочь Китая», что неудивительно. Первых и вместе с тем самых весомых на данных момент успехов в карьере Соболенко добилась на турнирах в Китае.
SPORT.TUT.BY ведет онлайн матча.
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С Саккари ранее Соболенко встречалась лишь раз и уступила. В августе Мария одолела Арину в третьем круге турнира в Цинциннати - 6:7, 6:4, 6:4.
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