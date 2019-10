Симулянт дня. Голкипер лежал и держался за голову, пока не прозвучал свисток

Источник материала: Tut.by

Вратарь Дайсуке Йосимицу смешно симулировал травму в концовке первого тайма матча между командами второй японской лиги «Кагосима Юнайтед» и «Ренофа Ямагути», передает eurosport.

Вратарь «Ренофа» лежал на поле, обхватив голову, судья стоял рядом, а потом дал свисток на перерыв. Йосимитцу тут же позабыл о боли, поднялся на ноги и, весело улыбаясь, отправился прочь с поля.