Симулянт дня. Голкипер лежал и держался за голову, пока не прозвучал свисток

Источник материала: Tut.by

Вратарь Дайсуке Йосимицу смешно симулировал травму в концовке первого тайма матча между командами второй японской лиги «Кагосима Юнайтед» и «Ренофа Ямагути», передает eurosport.

Вратарь «Ренофа» лежал на поле, обхватив голову, судья стоял рядом, а потом дал свисток на перерыв. Йосимитцу тут же позабыл о боли, поднялся на ноги и, весело улыбаясь, отправился прочь с поля.

Madlad Daisuke Yoshimitsu fakes a head injury until the ref calls for halftime (J.League 2) pic.twitter.com/XtjmHo75IX — Main Team (@MainTeamSports) 21 октября 2019 г.

Отметим, что матч закончился со счетом 0:0.