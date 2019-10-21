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Симулянт дня. Голкипер лежал и держался за голову, пока не прозвучал свисток
Источник материала: Tut.by
Вратарь Дайсуке Йосимицу смешно симулировал травму в концовке первого тайма матча между командами второй японской лиги «Кагосима Юнайтед» и «Ренофа Ямагути»,
Вратарь «Ренофа» лежал на поле, обхватив голову, судья стоял рядом, а потом дал свисток на перерыв. Йосимитцу тут же позабыл о боли, поднялся на ноги и, весело улыбаясь, отправился прочь с поля.
Отметим, что матч закончился со счетом 0:0.
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