Гомельчанин задушил брата и оставил тело в карьере

Изучив обстоятельства дела, следователи пришли к выводу, что речь может идти об убийстве. След привёл к брату мужчины.
По версии следствия, гомельчанин был убит братом в их общей квартире. Между родственниками на почве личных неприязненных отношений возник конфликт. Задушив брата, подозреваемый спрятал тело.
Останки тела убитого нашли в каьере. Там же были обнаружены одеяла, в которых подозреваемый переносил тело.
По всем изъятым в ходе следствия предметам и объектам, имеющим значение для расследования, назначено проведение различных экспертных исследований, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.