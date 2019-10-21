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Гомельчанин задушил брата и оставил тело в карьере

22.10.2019 09:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гомельчанин задушил брата и оставил тело в карьере
Следственный комитет РБ

Изучив обстоятельства дела, следователи пришли к выводу, что речь может идти об убийстве.  След привёл к брату мужчины. 

По версии следствия, гомельчанин был убит братом в их общей квартире. Между родственниками на почве личных неприязненных отношений возник конфликт. Задушив брата, подозреваемый спрятал тело.

Останки тела убитого нашли в каьере. Там же были обнаружены одеяла, в которых подозреваемый переносил тело.  

По всем изъятым в ходе следствия предметам и объектам, имеющим значение для расследования, назначено проведение различных экспертных исследований, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. 

Гомельчанин задушил брата и оставил тело в карьере
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Уголовное дело по факту безвестного исчезновения 38-летнего безработного гомельчанина было возбуждено в конце августа.
 
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