Гомельчанин задушил брата и оставил тело в карьере

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Изучив обстоятельства дела, следователи пришли к выводу, что речь может идти об убийстве. След привёл к брату мужчины.

По версии следствия, гомельчанин был убит братом в их общей квартире. Между родственниками на почве личных неприязненных отношений возник конфликт. Задушив брата, подозреваемый спрятал тело.

Останки тела убитого нашли в каьере. Там же были обнаружены одеяла, в которых подозреваемый переносил тело.