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Правообладатели отключили серверы плеера Moonwalk, который использовали «пираты» в России

22.10.2019 09:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который по некоторым данным предоставлял серверные услуги примерно 80% пиратских сайтов в России с фильмами и сериалами. Об этом сообщает сайт TorrentFreak со ссылкой на Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN).


Скриншот сайта Moonwalk.cc

Ранее в этом году компания по кибербезопасности Group-IB рассказала TorrentFreak, что на 50 самых популярных сайтов с Moonwalk пришлось 395 миллионов визитов от 89 миллионов уникальных посетителей в месяц. Для правообладателей это означало потери сотен миллионов долларов.

Отмечается, что CDN (Content Delivery Network или «сеть доставки содержимого») под названием «Moonwalk» начала работать в 2013 году, и на начало 2019 года на ней хранилось 33,4 тысячи фильмов и сериалов по цене 0,6 долларов за тысячу просмотров.

Шеф BREIN Тим Куик (Tim Kuik) сообщил TorrentFreak, что в пятницу судебные приставы, действующие от его имени, передали судебные приказы пяти сторонним хостинг-провайдерам, требуя от них отключить потоковые серверы и сохранить доказательства в отношении Moonwalk.

Сайт плеера сейчас не работает, и на нем висит сообщение, что сервис никогда больше не заработает.

 
 
Ссылка на источник 4
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CDN под названием «Moonwalk» начала работать в 2013 году, и на начало 2019 года на ней хранилось 33,4 тысячи фильмов и сериалов по цене 0,6 долларов за тысячу просмотров.
 
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