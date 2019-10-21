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Правообладатели отключили серверы плеера Moonwalk, который использовали «пираты» в России
Источник материала: Tut.by
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который по некоторым данным предоставлял серверные услуги примерно 80% пиратских сайтов в России с фильмами и сериалами. Об этом
Ранее в этом году компания по кибербезопасности Group-IB
Отмечается, что CDN (Content Delivery Network или «сеть доставки содержимого») под названием «Moonwalk» начала работать в 2013 году, и на начало 2019 года на ней хранилось 33,4 тысячи фильмов и сериалов по цене 0,6 долларов за тысячу просмотров.
Шеф BREIN Тим Куик (Tim Kuik) сообщил TorrentFreak, что в пятницу судебные приставы, действующие от его имени, передали судебные приказы пяти сторонним хостинг-провайдерам, требуя от них отключить потоковые серверы и сохранить доказательства в отношении Moonwalk.
Сайт плеера сейчас не работает, и на нем висит сообщение, что сервис никогда больше не заработает.
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CDN под названием «Moonwalk» начала работать в 2013 году, и на начало 2019 года на ней хранилось 33,4 тысячи фильмов и сериалов по цене 0,6 долларов за тысячу просмотров.
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