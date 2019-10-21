ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Hyundai целиком рассекретил новое поколение кроссовера Creta

22.10.2019 09:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нынешний кроссовер Hyundai Creta начинал свой путь в Китае под именем ix25 — там этот автомобиль продается с 2014 года, поэтому для местного рынка корейцы подготовили уже второе поколение модели.


Напомним, что предсерийный образец новой Creta/ix25 был представлен весной этого года в Шанхае, но тогда Hyundai оказалась скупа на подробности. У китайских дилеров новинка появится уже в конце текущего месяца — незадолго до старта продаж про машину стало известно практически все.


Как и ожидалось, новый ix25, внешний облик которого создан с оглядкой на современные кроссоверы Hyundai, стал немного крупнее предшественника. Длина «паркетника» равна 4,3 м, ширина — 1,79 м, а колесная база составляет 2,61 м. А основные изменения — в салоне кроссовера.


В середине передней панели с иной архитектурой — крупный вертикальный «планшет» мультимедиа-системы, появился новый руль с усеченным снизу ободом, комбинация приборов теперь виртуальная, с 12,3-дюймовым дисплеем, а справа от селектора трансмиссии расположился круглый контроллер системы Drive Mode Select, позволяющей выбирать режимы работы ездовой электроники: кроме стандартных «Smart», «Eco», «Sport» и «Comfort» предусмотрено три дополнительных — «Snow» (снег), «Mud» (грязь) и «Sand» (песок).


Набор доступных для нового «паркетника» Hyundai электронных ассистентов включает адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения и мониторинг усталости водителя.


В Китае новый ix25 дебютирует с одним двигателем — это бензиновый атмосферный мотор объемом 1,5 л, развивающий 115 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Пару ему составит вариатор, привод — передний или полный.


Что в итоге от китайского ix25 достанется российской Creta второго поколения? Об этом пока можно только гадать — смены поколения кроссовера питерского производства придется подождать года два.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешний кроссовер Hyundai Creta начинал свой путь в Китае под именем ix25 - там автомобиль продается с 2014 года, поэтому для местного рынка корейцы подготовили уже второе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельчанин задушил брата и оставил тело в карьере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика