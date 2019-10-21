Hyundai целиком рассекретил новое поколение кроссовера Creta

Источник материала: Tut.by

Нынешний кроссовер Hyundai Creta начинал свой путь в Китае под именем ix25 — там этот автомобиль продается с 2014 года, поэтому для местного рынка корейцы подготовили уже второе поколение модели.





Напомним, что предсерийный образец новой Creta/ix25 был представлен весной этого года в Шанхае , но тогда Hyundai оказалась скупа на подробности. У китайских дилеров новинка появится уже в конце текущего месяца — незадолго до старта продаж про машину стало известно практически все.





Как и ожидалось, новый ix25, внешний облик которого создан с оглядкой на современные кроссоверы Hyundai, стал немного крупнее предшественника. Длина «паркетника» равна 4,3 м, ширина — 1,79 м, а колесная база составляет 2,61 м. А основные изменения — в салоне кроссовера.





В середине передней панели с иной архитектурой — крупный вертикальный «планшет» мультимедиа-системы, появился новый руль с усеченным снизу ободом, комбинация приборов теперь виртуальная, с 12,3-дюймовым дисплеем, а справа от селектора трансмиссии расположился круглый контроллер системы Drive Mode Select, позволяющей выбирать режимы работы ездовой электроники: кроме стандартных «Smart», «Eco», «Sport» и «Comfort» предусмотрено три дополнительных — «Snow» (снег), «Mud» (грязь) и «Sand» (песок).





Набор доступных для нового «паркетника» Hyundai электронных ассистентов включает адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения и мониторинг усталости водителя.





В Китае новый ix25 дебютирует с одним двигателем — это бензиновый атмосферный мотор объемом 1,5 л, развивающий 115 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Пару ему составит вариатор, привод — передний или полный.





Что в итоге от китайского ix25 достанется российской Creta второго поколения? Об этом пока можно только гадать — смены поколения кроссовера питерского производства придется подождать года два.