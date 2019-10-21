Городской центральной библиотеке - 75 лет

Источник материала: Пинский Вестник

Уважаемый, солидный возраст, соизмеримый с большой человеческой жизнью, годами приобретения знаний и постижения мудрости. В отличие от людей, библиотеки не стареют - они всегда шагают в ногу со временем, чтобы оставаться востребованными, современными. Здесь всегда открыты двери.



Для нас, пинчан, примечательно то, что наш главный дом книги был открыт в самые первые месяцы после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, когда еще шла война. Известно, что библиотеку возглавил бывший партизан, командир группы разведки Кулиновский. К ноябрю 1944 года сумели собрать книжный фонд, приступили к обслуживанию читателей. Формуляры делали из форзацев непригодных изданий. За первый полный год работы библиотека обслужила 2108 читателей, выдача составила 29430 экземпляров, а число посещений - 12335. При этом население города едва насчитывало 10 тысяч человек. Вот такой был читающий Пинск.



75 лет тому назад сделан тот духовный посев, из зернышка которого выросло прекрасное Древо познания. А посадили его и бережно растили замечательные библиотекари, которые отдали любимой работе лучшие годы жизни: Е.П.Морозова, Ф.А.Грантовская, В.Ф.Климина, И.С.Хайкина, К.К.Козлова, И.Е.Баркаускене. Листая страницы истории центральной библиотеки, хочется вспомнить тех, кто пришел на смену первым работникам и на протяжении многих лет достойно продолжал начатое дело. Это Валентина Шоломицкая, Галина Крестогорская, Алла Луд, Татьяна Шурхай, Наталья Скуратович, Татьяна Цурканова, Мария Лаврукович, Людмила Гоникман, Елена Дёмина, Мария Дивак, Тамара Самонова, Татьяна Мурачева. У каждой из них стаж в библиотеке составляет более 20, а то и 30 лет. Без малого три десятилетия ее руководителем была Нина Ивановна Билютавичене.



Кстати, в текущем году - еще одна памятная дата: 30 лет тому назад учреждение получило новое здание, рассчитанное на 200 тысяч экземпляров произведений печати. Событие, надо сказать, было знаменательное. Ежегодно библиотеку посещают более 25 тысяч горожан.



Одно поколение читателей сменяет другое. У каждого свой интерес. Но есть и те, кто считает библиотеку таким же важным местом в жизни, как дом, работа, храм. Давними и верными друзьями здесь с признательностью называют Татьяну Плешко, Валерия Гришковца, Сергея Копрусова, Анну Свириденко, Людмилу Шевченко, Елену Басюк, Валентина Ильютчика, Моисея Перельмана, Василия и Валентину Зеленковских, Сергея и Людмилу Смирновых, Виктора Шепелева, Василия Хвесковца, Анатолия Чилиевича, Ольгу Мялик, Светлану Костюкович.



- Сегодня деятельность библиотеки не сводится только к книговыдачам и комплектованию фондов, - отмечает директор Пинской ЦБС Дина Лагодич. - Это еще и методический и информационный центр с отделом библиотечного маркетинга, сектором автоматизации и информационных технологий, службой материально–технического обеспечения. Здесь сосредоточена обработка и организация единого фонда централизованной библиотечной системы города. Сложился хороший, целенаправленный коллектив единомышленников.



Татьяна Богович, Светлана Бухтик, Екатерина Вечорко, Елена Волянская, Елена Горячёва, Оксана Дашкевич, Инна Дюбанова, Жанна Завацкая, Евгения Коваленко, Раиса Кряжева, Людмила Кулеш, Жанна Лемешевская, Наталья Маменко, Лилия Моцюк, Елена Романович, Светлана Чуба, Ирина Шукало, Светлана Шульга, Инна Шоломицкая --- одни из тех, кто предан профессии и стремится внести свой вклад в ее развитие. Библиотека остается неизменно нужной и по-настоящему полезной для каждого из ее читателей. Пусть дальнейшее построение нашего «совместного дома» всего будет приятным, а сотрудничество - плодотворным.



Леонид СЛАВИН