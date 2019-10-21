ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разыскиваются без вести пропавшие ганцевчане

22.10.2019 09:25 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Разыскиваются без вести пропавшие ганцевчане

Ганцевичским РОВД разыскиваются пропавшие без вести Зарецкий Андрей Анатольевич , 31.10.1988 г.р., ранее проживавший по адресу: г. Ганцевичи, ул. Строителей д.33, кв 41, ушел из дома 30 мая 2004 года и не вернулся и Бертош Александр Иванович, 10.01.1987 г.р., ранее проживавший по адресу: г. Ганцевичи, ул. Строителей, д. 27 кв.32, ушел из дома 30 мая 2004 года.

Гражданам, которым что-либо известно о месте нахождения ганцевчан, просят сообщить в Ганцевичский РОВД по телефонам 801646-21-2-32 или 102

(Visited 5 times, 5 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ганцевичским РОВД разыскиваются пропавшие без вести Зарецкий Андрей Анатольевич , 31.10.1988 г.р., ранее проживавший по адресу: г. Ганцевичи, ул. Строителей
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельчанин задушил брата и оставил тело в карьере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки балдинини официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика