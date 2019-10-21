Разыскиваются без вести пропавшие ганцевчане

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Ганцевичским РОВД разыскиваются пропавшие без вести Зарецкий Андрей Анатольевич , 31.10.1988 г.р., ранее проживавший по адресу: г. Ганцевичи, ул. Строителей д.33, кв 41, ушел из дома 30 мая 2004 года и не вернулся и Бертош Александр Иванович, 10.01.1987 г.р., ранее проживавший по адресу: г. Ганцевичи, ул. Строителей, д. 27 кв.32, ушел из дома 30 мая 2004 года.

Гражданам, которым что-либо известно о месте нахождения ганцевчан, просят сообщить в Ганцевичский РОВД по телефонам 801646-21-2-32 или 102

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