Необычное родительское собрание прошло в СШ № 3

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





«Низко кланяемся тебе, женщина, чьё имя Мать!» — под таким названием 19 октября в ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» в рамках проведения шестого школьного дня и проекта по-семейному воспитанию прошло необычное собрание для родителей учащихся 9 «Б» класса. А необычное оно было потому, что в нем приняли участие не только родители, но и сами ребята. Кроме того, собрание прошло не в классном кабинете, как это принято, а в актовом зале школы. Среди гостей мероприятия были также администрация школы, педагоги и учащиеся из других классов.

Начала собрание классный руководитель Татьяна Агейко, которая рассказала о роли семьи, в особенности мамы, в воспитании подрастающего поколения. Её поддержали мы, учащиеся 9 «Б» класса, в стихотворной и прозаической форме поведавшие о том, какие замечательные у нас мамы, как они важны в жизни каждого из нас. На сцене прозвучали самые тёплые, добрые, искренние слова в адрес не только мам, но и пап, бабушек. Не остались в стороне и мамы учащихся – они также стали активными участницами собрания. Очень волнующим на родительском собрании был момент, когда на сцену вышли Светлана Жук Генриховна вместе со своей дочерью Алиной. Они исполнили песню Даяны «Мама». Такое красивое и искреннее исполнение не могло не тронуть зрителей, которые аплодировали дуэту, вытирая слезы на глазах.





Во главе с классным руководителем Татьяной Николаевной ребята подготовили классный семейный альбом, который пролистали во время родительского собрания и благодаря которому взрослые и дети окунулись в атмосферу домашнего уюта и тепла, в атмосферу путешествий и отдыха в кругу семьи. Со слезами на глазах слушали родители своих детей, особенно в заключение мероприятия, когда все 25 учащихся 9 «Б» класса с розами и маленькими сердечками-сувенирами вышли на сцену, выстроившись символичной буквой «М», и произнесли слова благодарности и признательности своим родителям за то, что они у них самые замечательные. После чего спустились в зал и подарили цветы, сувениры и частичку своего сердца мамам. На такой романтической ноте праздник закончился.





Александра Сергиеня, учащаяся 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи»

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