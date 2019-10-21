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Число белорусов с алкогольной зависимостью снижается

22.10.2019 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Число белорусов с алкогольной зависимостью снижается

В Беларуси число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6%.

Об этом сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает БЕЛТА.

"На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее количество пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Алексей Кралько.

Всего на диспансерных учетах состоят около 156 тыс. человек.

 
 
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В Беларуси число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6%.
 
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