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Число белорусов с алкогольной зависимостью снижается
22.10.2019 09:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6%.
Об этом сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает
"На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее количество пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Алексей Кралько.
Всего на диспансерных учетах состоят около 156 тыс. человек.
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В Беларуси число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6%.
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