Число белорусов с алкогольной зависимостью снижается

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси число принятых на учет пациентов с алкогольной зависимостью за январь-август снизилось на 6%.

Об этом сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает БЕЛТА .

"На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее количество пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал Алексей Кралько.

Всего на диспансерных учетах состоят около 156 тыс. человек.