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В Париже представили новый логотип Олимпийских игр 2024 года

22.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Париже представили новый логотип Олимпийских игр 2024 года

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представил в Париже новый логотип, сообщается на сайте оргкомитета.

Логотип представляет собой круглую золотую медаль, на которой изображено белое пламя. В нем можно увидеть лицо женщины, обрамленное золотистыми локонами.

Новый дизайн объединил три культовых символа, связанных со спортом, играми и Францией: золотую медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и образ женщины, служащей официальным символом страны, Марианны. Впервые эмблема будет одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр: одна с олимпийскими кольцами, другая — с паралимпийскими агитами внизу.

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Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представил в Париже новый логотип, сообщается на сайте оргкомитета. Логотип представляет собой круглую...
 
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