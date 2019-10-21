Император Японии официально взошел на престол

Источник материала: Вороновская газета





Император Японии Нарухито официально объявил сегодня о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме. Его обращение прозвучало во время церемонии по случаю интронизации, сообщает ТАСС.

Церемония проходит в наиболее почетном Сосновом зале императорского дворца в Токио. В нем установлен массивный трон высотой 6,5 м и весом 8 т, изготовленный в начале прошлого века в соответствии с древними образцами. Свою речь 59-летний император Нарухито зачитал с этого помоста. Он облачен в одеяния по моде периода Хэйан (794-1185), которые разрешено носить только монарху. Рядом располагается трон размерами поменьше для 55-летней императрицы Масако, также одетой в многослойное кимоно, сшитое по лекалам Раннего Средневековья.

Для участия в церемонии в Японию прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств. Поздравить императора приглашены также около 1,6 тыс. представителей всех слоев японского общества: руководители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, члены кабинета и бывшие премьер-министры, губернаторы префектур, ученые, спортсмены, писатели, бизнесмены.

Нарухито получил полномочия императора после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний Акихито.

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