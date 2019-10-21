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Без Д’Артаньяна и мушкетеров. 5 фильмов Георгия Юнгвальд-Хилькевича

22.10.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Без Д’Артаньяна и мушкетеров. 5 фильмов Георгия Юнгвальд-Хилькевича
Георгий Юнгвальд-Хилькевич. © / Галина Кмит / РИА Новости

Режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича многие знают только как автора экранизации романа Дюма про трех мушкетеров. В этом виноваты и некая культовость трехсерийного телефильма, и подбор актеров (Михаил Боярский до сих пор ассоциируется исключительно с образом удачливого гасконца), и моментально ставшие популярными песни, прозвучавшие в этой картине. Кроме того, Юнгвальд-Хилькевич позже не раз пытался повторить успех — снял фильмы «Мушкетёры двадцать лет спустя» и «Мушкетёры тридцать лет спустя», а последней его режиссерской работой стала лента «Возвращение мушкетёров», вышедшая в 2007-м. Он скончался в 2015 году на 82-м году жизни.

Но у Юнгвальд-Хилькевича были и другие работы, которых вполне хватило бы нескольким режиссерам, чтобы войти в историю советского кино. Что любопытно, в самом кино он оказался достаточно поздно. Родился 22 октября 1934 года в Ташкенте, после школы выучился на архитектора, потом окончил Ташкентский театрально-художественный институт, работал театральным художником. И лишь после этого пошел на Высшие курсы сценаристов и режиссёров, по окончании которых был принят на Одесскую киностудию. И сразу же получил самостоятельную работу.

«Формула радуги», 1966

На «Ленфильме» как раз в середине 1960-х готовились снимать фильм «Его звали Роберт» с Олегом Стриженовым. Впрочем, повесть Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» вышла еще в 1964-м. Так что дебютная картина Юнгвальд-Хилькевича имела все шансы быть замеченной. Сюжет прост: ученый, взяв свою внешность за образец, изобретает андроида, который идет в народ и едва не устраивает беспорядки. Мысль тоже проста — роботы пока не в состоянии заменить человека. Кастинг у «Формулы радуги», кстати, был прекрасный — в ролях заняты Савелий Крамаров, Фрунзик Мкртчян, Георгий Вицин и Наталья Варлей (это была её первая роль). Но вот потом картине и режиссеру не повезло — «Формула радуги» легла на полку и в прокат выпущена не была, а все лавры исследователей робототехники достались более оптимистичным «Его звали Роберт» (фильм получил приз на фестивале в Милане в 1969-м) и телесериалу «Приключения Электроника» Константина Бромберга (вышел в 1980-м).


Без Д’Артаньяна и мушкетеров. 5 фильмов Георгия Юнгвальд-Хилькевича
Кадры из фильма «Формула радуги»

«Опасные гастроли», 1969

Самый известный, пожалуй, фильм Юнгвальд-Хилькевича за пределами его саги о мушкетерах — в основном потому, что в этой картине Владимир Высоцкий сыграл одну из немногих своих главных ролей. Как вспоминал режиссер, ему пришлось с полгода доказывать руководству студии выбор именно Высоцкого. Кроме того, ему пошли навстречу и другие актеры, которых он был вынужден пригласить на пробы — они специально не показывали весь свой потенциал. От первоначального замысла — фильм был снят по воспоминаниям Александры Коллонтай и рассказывал, как большевики нелегально доставляли в царскую Россию оружие — пришлось отказаться: в «Опасных гастролях» речь идет о доставке подпольной литературы и листовок. Но даже в таком виде фильм оказался популярным (его посмотрело 36,9 млн человек) и вошел в золотой фонд советского кино. Высоцкий, кстати, написал две песни для еще одного фильма Юнгвальд-Хилькевича — «Внимание, цунами!» (1969).


Без Д’Артаньяна и мушкетеров. 5 фильмов Георгия Юнгвальд-Хилькевича
Кадр из фильма «Опасные гастроли», 1969 г.

«Ах, водевиль, водевиль...», 1979

С одной стороны, Георгий Юнгвальд-Хилькевич не мог пожаловаться на то, что ему запрещали снимать: в его «советской» фильмографии полтора десятка картин, которые он выпускал регулярно. С другой — его фамилию старались не упоминать в прессе, званий и наград не давали (лишь в 1995-м он стал заслуженным деятелем искусств Украины). Марк Захаров (они сотрудничали на фильме «Весна двадцать девятого») назвал своего коллегу самым неправильным режиссером в СССР. Юнгвальд-Хилькевича даже в Союз кинематографистов долго не принимали, невзирая ни на какие заслуги. Он, впрочем, особого внимания на это подобие травли не обращал. Снимал фильмы о стройках первых пятилеток («Весна...» — музыкальная версия пьесы Погодина), детские фильмы («Петька в космосе»), сказки («Туфли с золотыми пряжками»). Все — с обязательными музыкальными номерами. Ну а «Ах, водевиль, водевиль...», снятый сразу после «Трех мушкетеров» по мотивам водевиля Петра Григорьева «Дочь русского актёра», вообще без песен обойтись не мог.


Без Д’Артаньяна и мушкетеров. 5 фильмов Георгия Юнгвальд-Хилькевича
Кадр из фильма «Ах, водевиль, водевиль...», 1979 г.

«Выше Радуги», 1986

В принципе, Юнгвальд-Хилькевич очень тонко чувствовал время, в которое ему довелось работать, и, например, те же «Мушкетеры» вышли вместе с другими экранизациями произведений зарубежных авторов. Да и «Ах, водевиль, водевиль...» появился на фоне других музыкальных фильмов («Соломенная шляпка»). А к середине 80-х стало модно снимать в кино звезд советской эстрады — уже появились «Женщина, которая поёт», «Душа» и даже «Начни сначала» с Андреем Макаревичем. А Юнгвальд-Хилькевич откликнулся на эту моду сразу двумя фильмами — «Сезоном чудес» 1985 года, сразу после которого снял «Выше Радуги». Этот, пожалуй, весьма стандартный для того времени мюзикл сделал популярным молодого певца Владимира Преснякова-младшего и прославил молодого актера Дмитрия Марьянова.


Без Д’Артаньяна и мушкетеров. 5 фильмов Георгия Юнгвальд-Хилькевича
Кадр из фильма «Выше Радуги», 1986 г.

«Узник замка Иф», 1988

Юнгвальд-Хилькевич мог начать сотрудничество с Александром Градским еще на «Трех мушкетерах», но тогда всё закончилось скандалом: Градский приревновал к песне Дунаевского («Пора, пора, порадуемся...») и уже написанную музыку просто не отдал. В очередной раз режиссер и композитор сошлись во время работы над экранизацией еще одного романа Дюма — «Граф Монте-Кристо». Картина называлась «Узник замка Иф», главную роль в ней сыграл Виктор Авилов (Боярский, кстати, тоже в этой ленте появился), а Градский написал для «Узника...» песни и сам же их исполнил. Это сотрудничество продолжилось и в следующем фильме Юнгвальд-Хилькевича — экранизации рассказов Исаака Бабеля «Искусство жить в Одессе», который вышел в 1989 году и стал последним фильмом режиссера, снятым в СССР.


Без Д’Артаньяна и мушкетеров. 5 фильмов Георгия Юнгвальд-Хилькевича
Кадр из фильма «Узник замка Иф», 1988 г.
 
 
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Помимо цикла о мушкетерах, у Юнгвальд-Хилькевича были и другие работы, которых вполне хватило бы нескольким режиссерам, чтобы войти в историю советского кино.
 
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