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Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

22.10.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Хоркина поделилась в Instagram счастливой новостью — она стала мамой во второй раз. Пол новорожденного пока держится в секрете. Сейчас Светлана Хоркина принимает многочисленные поздравления от друзей и поклонников, пишет starhit.

Она сопроводила пост открыткой с изображением детской кроватки. Правда, пол и имя малыша звезда пока называть не стала. «Как долго я тебя ждала! 21.10.2019. Люблю тебя», — трогательно подписала публикацию звезда спорта.

Одной из первых маму поздравила тренер по художественной гимнастике Амина Зарипова. «Светуля, милая, какое же счастье! Здоровья малышу огромного», — прокомментировала она пост. Поклонники также написали Хоркиной теплые слова в комментариях.

Олимпийская чемпионка долго скрывала факт своей беременности от публики. Первые слухи о ее положении появились, когда та уже была на поздних сроках. В начале сентября Хоркина посетила премьеру фильма Валерия Тодоровского «Одесса» и удивила поклонников, продемонстрировав округлившийся живот. Впрочем, комментировать информацию об ожидании ребенка спортсменка тогда отказалась.


Напомним, что Светлана Хоркина находится в браке с 63-летним Олегом Кочновым. Старшему сыну чемпионки Святославу, который родился в союзе с бизнесменом Кириллом Шубским, уже 14 лет.

 
Теги: Новости
 
 
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И принимает многочисленные поздравления от друзей и поклонников.
 
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