Суд вынес приговор водителю Porsche, избившему битой доставщика пиццы

Источник материала: Tut.by

Водитель Porsche, избивший битой доставщика пиццы, получил 2,5 года «химии». Об этом сообщили в пресс-службе Мингорсуда.





15 октября суд Центрального района признал мужчину виновным и на основании ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси приговорил к трем годам и шести месяцам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Так как обвиняемый попал под недавнюю амнистию , наказание ему сократили на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



Фото: СК

Напомним, по данным следствия , вечером 12 июля между 21-летним водителем Daewoo Matiz и 33-летним водителем Porsche Cayenne во время движения произошел конфликт . Остановившись на регулируемом перекрестке на улице Орловской, водитель Porsche через открытое окно нанес не менее трех ударов руками и не менее пяти ударов бейсбольной битой по голове и телу водителя Daewoo. После этого он сел в автомобиль и уехал.

Действия обвиняемого следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси. Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. К нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.