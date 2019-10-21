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Суд вынес приговор водителю Porsche, избившему битой доставщика пиццы

22.10.2019 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель Porsche, избивший битой доставщика пиццы, получил 2,5 года «химии». Об этом сообщили в пресс-службе Мингорсуда.


15 октября суд Центрального района признал мужчину виновным и на основании ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси приговорил к трем годам и шести месяцам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Так как обвиняемый попал под недавнюю амнистию, наказание ему сократили на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.


Фото: СК

Напомним, по данным следствия, вечером 12 июля между 21-летним водителем Daewoo Matiz и 33-летним водителем Porsche Cayenne во время движения произошел конфликт. Остановившись на регулируемом перекрестке на улице Орловской, водитель Porsche через открытое окно нанес не менее трех ударов руками и не менее пяти ударов бейсбольной битой по голове и телу водителя Daewoo. После этого он сел в автомобиль и уехал.

Действия обвиняемого следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси. Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. К нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Мужчина получил 2,5 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.
 
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