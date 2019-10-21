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Суд вынес приговор водителю Porsche, избившему битой доставщика пиццы
Источник материала: Tut.by
Водитель Porsche, избивший битой доставщика пиццы, получил 2,5 года «химии». Об этом
15 октября суд Центрального района признал мужчину виновным и на основании ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси приговорил к трем годам и шести месяцам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Так как обвиняемый попал под
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, по
Действия обвиняемого следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси. Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. К нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Мужчина получил 2,5 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.
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