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Известный аналитик рассказал, когда Apple начнет производство iPhone SE 2

22.10.2019 10:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо раскрыл новые подробности о новом «народном» смартфоне Apple — iPhone SE 2. Об этом сообщает MacRumors.


По мнению аналитика, смартфон получит новую технологию антенн на базе жидкокристаллических полимеров. Это позволит гаджету принимать сигнал на уровне до 5,1 децибел, что улучшит прием сигнала. Кроме того, такие антенны предлагается разместить на гибкой подложке внутри корпуса устройства.

Куо предполагает, что поставки таких антенн для iPhone SE 2 начнутся в самом начале 2020 года. Тогда же, скорее всего, стартует массовое производство нового смартфона. В продажу аппарат поступит в конце первого квартала следующего года — то есть, в марте.

Напомним: iPhone SE 2 оснастят дисплеем на 4,7 дюйма и клавишей со сканером отпечатков Touch ID, как в нынешнем iPhone 8. Процессором выступит Apple A13 Bionic (как в iPhone 11). Основной памяти — 64 или 128 ГБ, оперативной — 3 ГБ.

Аппарат будет продаваться в корпусе черного, серебристого и красного цветов. Предполагаемая цена стартовой конфигурации — 399 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:

 
 
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Аппарат будет продаваться в корпусе черного, серебристого и красного цветов.
 
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