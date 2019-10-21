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Кульминация многолетней саги. В Сети появился финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

22.10.2019 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появился финальный трейлер саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Девятый эпизод «Звездный войн» станет завершением саги. Зрители наконец узнают, кто победил — ситхи или джедаи. После этого вся франшиза двинется в новом направлении и с новыми героями и злодеями.

В минский прокат картина «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в декабре.

Что смотреть в минских кинотеатрах?

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Девятый эпизод «Звездный войн» станет завершением саги. Зрители наконец узнают, кто победил - ситхи или джедаи. После этого вся франшиза двинется в новом...
 
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