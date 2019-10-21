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Кульминация многолетней саги. В Сети появился финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Источник материала: Tut.by
В Сети появился финальный трейлер саги
Девятый эпизод «Звездный войн» станет завершением саги. Зрители наконец узнают, кто победил — ситхи или джедаи. После этого вся франшиза двинется в новом направлении и с новыми героями и злодеями.
В минский прокат картина
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Девятый эпизод «Звездный войн» станет завершением саги. Зрители наконец узнают, кто победил - ситхи или джедаи. После этого вся франшиза двинется в новом...
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