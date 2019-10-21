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В Малоритском районе «Фольксваген» врезался в мусоровоз
22.10.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Под вечер, 21 октября, произошло ДТП на 22-м километре автодороги Р17 «Брест — граница Украины (Олтуш)». Водитель мусоровоза, выезжая с полигона твёрдых бытовых отходов, не уступил дорогу водителю автомобиля «Фольксваген Гольф».
Пострадавших нет.
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Под вечер, 21 октября, произошло ДТП на 22-м километре автодороги Р17 «Брест — граница Украины (Олтуш)». Водитель мусоровоза, выезжая с полигона твёрдых бытовых...
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