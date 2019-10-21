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Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий

22.10.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 12 октября в Московском районе г.Бреста стартовал традиционный месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города.

Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий

Работы хватает: накопилось много опавшей листвы, отцвели однолетники, настала пора навести порядок на клумбах и газонах, привезти в порядок ограждения.

Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий

В учреждениях образования района активно проводятся мероприятия по посадке деревьев и кустарников, уборке клумб и газонов, сбор опавшей листвы, ремонт пешеходных дорожек и отмосток. Вместе с родителями и педагогами учащиеся и воспитанники вносят посильный вклад в наведение порядка в своих дворах.

Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий
 Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий

Участие каждого в наведении порядка и благоустройстве на своей территории поможет изменить и украсить облик нашего любимого города.

Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий
 Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий

Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий
 Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий

Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий

Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий

 
Теги: Брест
 
 
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  С 12 октября в Московском районе г.Бреста стартовал традиционный месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города. Работы...
 
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