 Учащиеся учреждений образования Московского района активно включились в месячник по благоустройству территорий

Источник материала: Виртуальный Брест

С 12 октября в Московском районе г.Бреста стартовал традиционный месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города.





Работы хватает: накопилось много опавшей листвы, отцвели однолетники, настала пора навести порядок на клумбах и газонах, привезти в порядок ограждения.





В учреждениях образования района активно проводятся мероприятия по посадке деревьев и кустарников, уборке клумб и газонов, сбор опавшей листвы, ремонт пешеходных дорожек и отмосток. Вместе с родителями и педагогами учащиеся и воспитанники вносят посильный вклад в наведение порядка в своих дворах.







Участие каждого в наведении порядка и благоустройстве на своей территории поможет изменить и украсить облик нашего любимого города.



















