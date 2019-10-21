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Цены на гречку в России продолжают расти. Как меняются цены в Беларуси?

22.10.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Только с начала этого года стоимость килограмма гречневой крупы выросла более чем на десять копеек - казалось бы, сумма немаленькая, но при постоянной покупке "гречки" заметная. Цены на гречневую крупу продолжают расти в Беларуси на фоне тенденции к подорожанию этого продукта и в странах-соседках, в том числе России.

Цены на гречку в России продолжают расти. Как меняются цены в Беларуси?

Цены на гречневую крупу отличаются высокой волатильностью – в зависимости от ряда факторов они могут как расти, так и падать. Например, в 2017-м стоимость крупы в республике снизилась чуть менее чем на треть. Однако сегодня можно говорить об обратном тренде.

Согласно данным Белстата, если в сентябре килограмм гречневой крупы стоил в среднем 1,77 рубля, то в январе заметно дешевле – 1,63 рубля, то есть на 14 копеек меньше.

Дороже всего в сентябре гречневая крупа была в Минске – 1,92 рубля за килограмм, дешевле всего – на Могилевщине (1,60 рубля). Интересно, что в Минске с начала года она подорожала и вовсе на 21 копейку.

Не исключено, что стоимость гречки будет расти и дальше. Так, по сообщению российской газеты "Ведомости", в этом году в России ожидается худший за пять лет урожай этой крупы. Рост цен при этом может составить 20-25%. Учитывая, что в Беларуси нередко продают именно российскую крупу, подорожать она может и в республике.

 
Теги: Минск
 
 
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