Творческая профессия Леонида Любавского

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Работа с лесом по праву занимает второе место в мире по классу опасности, следуя сразу после профессии шахтёра. Леонид Любавский — вальщик леса шестого разряда Руднянского лесничества ГЛХУ «Городокский лесхоз» не понаслышке знает обо всех тонкостях работы в этой сфере, его стаж — без малого двадцать лет. В этом году за примерную работу Леонид Григорьевич занесён на районную Доску почёта. За указанный период под его руководством было заготовлено 3055 м3 древесины. Чтобы узнать о том, как проходит рабочий день вальщика, мы направились в лес в районе д. Прудок Езерищенского сельсовета.





Нужно отметить, что осенью проехать по лесным дорогам не так просто — их «разбивает» техника и «портят» дожди. Однако служебный УАЗ успешно справился с поставленной задачей и доставил нас на делянку, где работала команда бригадира Леонида Любавского, состоящая из трёх человек: бригадира, помощника бригадира или лесоруба и тракториста. Приехав на место, мы видим, что каждый член команды занят своим делом. Бригадир рассказывает, что за год они заготавливают более ста МАЗов леса.

— Этот лес для меня родной, ведь я сам из Рудни, ходил в местную школу. А 17 января следующего года у меня намечается рабочий юбилей, исполнится 20 лет, как тружусь в лесном хозяйстве. Поначалу я работал на заготовке еловых веток, работа непыльная, простая, потом стал помощником вальщика — вот тогда можно сказать и прошёл боевое крещение, — рассказывает Леонид Григорьевич.

Он вспоминает, что после восьми классов хотел пойти учиться на электрика, но директор школы Николай Савченко убедил доучиться ещё два года. А после десяти классов как-то не сложилось с «электричеством». Собеседник рассказывает, что каждый день в лесничестве начинается с инструктажа и медицинского осмотра, ведь работа в лесу требует максимального соблюдения всех требований техники безопасности.

— К своему делу я уже настолько привык, что сложности, даже если такие и были, давно вошли в привычку. Разве что летом, когда стоит жара, приходится нелегко. Тогда мы выезжаем рано и возвращаемся соответственно раньше обычного. Днём досыпать как-то непривычно, и работа дома всегда найдётся, поэтому накапливается усталость, — улыбается вальщик. — Я занимаюсь непосредственно валкой деревьев, раскряжёвкой, обрезкой сучьев и др. За день валим не меньше 20 м3 леса, бывает и 25-40 м3.

Леонид Любавский и сегодня продолжает постигать некоторые профессиональные тонкости и не прекращает развиваться. Например, несколькими неделями ранее он участвовал в курсах повышения квалификации, которые проходили в Бешенковичском филиале Республиканского учебного центра «Лес». Их проходят все работники лесной сферы раз в пять лет. Усердная работа вальщика многократно отмечена грамотами и благодарностями Городокского лесхоза. Леонид Григорьевич постоянно принимает участие в конкурсах профмастерства среди вальщиков леса, последним из которых стал конкурс «Лесоруб-2019», который проходил в Полоцком районе. Леонид Любавский — вальщик шестого разряда, это самый высокий разряд, который позволяет использовать более новые безредукторные пилы («Husqvarna», «STIHL»).

— В коллективе у нас отличные ребята — мастера на все руки, многие поют хорошо, — признаётся бригадир. — Чтобы прижиться в нашей сфере, нужно знать некоторые тонкости и учитывать многие факторы, например, при валке дерева — направление и силу ветра, наклон дерева, расположение сучьев. Вряд ли встретишь два одинаковых дерева в лесу, поэтому, можно сказать, что работа у нас в каком-то роде творческая, ведь к каждому дереву нужен свой подход.

Леонид Любавский рассказывает, что в лесу ему часто доводится встречать диких животных. Однажды он наткнулся на стаю из пяти волков. А ещё был случай, когда на делянке оказалась большая медвежья берлога, в которой сидя спокойно помещались двое взрослых мужчин. Лисы и зайцы, как, шутя, замечает собеседник, ему давно, как друзья — уж больно часто встречаются.

Юлия РУДЯКОВА.