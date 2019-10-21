Источник материала: Гарадоцкi веснiк





7 февраля 2020 года в 11.00 в Центре культуры ”Витебск“ (г.Витебск, ул.Маяковского, 1) состоится областной этап XII Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“.

В ноябре-декабре 2019 г. в городах и районах области пройдут региональные этапы конкурса, по итогам которых на областной этап будут приглашены девушки, отвечающие следующим требованиям:

-имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);

-в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;

-имеющие рост не ниже 174 см;

-не имеющие на теле татуировок и пирсинга;

-никогда не состоявшие в браке;

-не имеющие детей.

Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“ проводится один раз в два года в целях национального отбора для определения представительниц Республики Беларусь на международных конкурсах красоты. Проходит в три этапа, из них – первый и второй являются отборочными, третий – заключительным.

Девушки, соответствующие вышеперечисленным требованиям, могут обратиться в отделы идеологической работы, культуры и по делам молодёжи (отделы культуры) горрайисполкомов или 7 февраля прийти на областной этап, который включает в себя:

-предварительное собеседование, измерения параметров тела участницы (рост, вес), проверку соответствия требованиям, указанным в пункте 5 Инструкции о порядке организации и проведения Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“;

-самопрезентацию, включающую в себя выход участницы в купальнике и в туфлях на высоком каблуке;

-фото- (видео-) съемку участницы;

-демонстрацию участницей творческих способностей.

Полуфинал конкурса состоится 21 марта 2020 года в ГУО ”Центр ”Национальная школа красоты“.

Финал конкурсапройдёт в культурно-спортивном республиканском унитарном предприятии ”Дворец спорта“15 мая 2020 года.

Победительница получит корону, крупный денежный приз и право представлять нашу страну на международных конкурсах.

График проведении подготовительного (регионального) этапа Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» по ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019 году









