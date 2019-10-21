ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мисс Беларусь

22.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Мисс Беларусь

7 февраля 2020 года в 11.00 в Центре культуры ”Витебск“ (г.Витебск, ул.Маяковского, 1) состоится областной этап XII Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“.

В ноябре-декабре 2019 г. в городах и районах области пройдут региональные этапы конкурса, по итогам которых на областной этап будут приглашены девушки, отвечающие следующим требованиям:

-имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);

-в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;

-имеющие рост не ниже 174 см;

-не имеющие на теле татуировок и пирсинга;

-никогда не состоявшие в браке;

-не имеющие детей.

Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“ проводится один раз в два года в целях национального отбора для определения представительниц Республики Беларусь на международных конкурсах красоты. Проходит в три этапа, из них – первый и второй являются отборочными, третий – заключительным.

Девушки, соответствующие вышеперечисленным требованиям, могут обратиться в отделы идеологической работы, культуры и по делам молодёжи (отделы культуры) горрайисполкомов или 7 февраля прийти на областной этап, который включает в себя:

-предварительное собеседование, измерения параметров тела участницы (рост, вес), проверку соответствия требованиям, указанным в пункте 5 Инструкции о порядке организации и проведения Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“;

-самопрезентацию, включающую в себя выход участницы в купальнике и в туфлях на высоком каблуке;

-фото- (видео-) съемку участницы;

-демонстрацию участницей творческих способностей.

Полуфинал конкурса состоится  21 марта 2020 года в ГУО ”Центр ”Национальная школа красоты“.

Финал конкурсапройдёт в культурно-спортивном республиканском унитарном предприятии ”Дворец спорта“15 мая 2020 года.

Победительница получит корону, крупный денежный приз и право представлять нашу страну на международных конкурсах.

 

График проведении подготовительного (регионального) этапа Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» по ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019 году


Мисс Беларусь
Мисс Беларусь

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 февраля 2020 года в 11.00 в Центре культуры ”Витебск“ (г.Витебск, ул.Маяковского, 1) состоится областной этап XII Национального конкурса красоты ”Мисс Беларусь“. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на гречку в России продолжают расти. Как меняются цены в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужской портмоне для документов в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика