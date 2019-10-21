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В деревне Уза горел нежилой дом

22.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В деревне Уза горел нежилой дом

21 октября произошел пожар нежилого дома в д. Уза. В результате пожара уничтожена кровля и потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Пострадавших нет, возможная причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

 
 
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21 октября произошел пожар нежилого дома в д. Уза. В результате пожара уничтожена кровля и потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены....
 
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