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Блатная табличка. Почему многие россияне ездят на белорусских номерах?

22.10.2019 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Блатная табличка. Почему многие россияне ездят на белорусских номерах?
Виктор Толочко / РИА Новости

В 2011 году Республика Беларусь и Россия объединили таможенное законодательство, в том числе и в отношении ввоза автомобилей иностранного производства. Разница в таможенных пошлинах была устранена, однако часть машин все еще продавались по дореформенным ценам. На них можно было ездить постоянно, даже не меняя номера, лишь раз в год возвращаясь в Беларусь для прохождения техосмотра. Неудивительно, что Москва и прилегающие к ней регионы быстро пополнились недорогими иномарками. Сейчас таможенные органы исправили ситуацию, однако количество автомобилей с белорусскими регистрационными знаками в России не сокращается, а только возрастает. Есть в них привлекательность иного рода.

Блатная табличка. Почему многие россияне ездят на белорусских номерах?
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Нет штрафов

«Белорусские номера, как и подавляющее большинство иностранных, не содержатся в российских базах данных, — рассказывает специалист Общества защиты прав автомобилистов ОСА Петр Губенко. — Камеры их считывают и запоминают, однако, не имея адресов прописки автовладельцев, не знают, куда отправлять уведомления». Специалисты ЦОДД и ГИБДД тоже разводят руками, так как Беларусь не раскрывает личных сведений о своих гражданах. В итоге выписываемый камерой штраф просто аннулируется.

«Владельцы машин с белорусскими номерами живут как вельможи, которых трудно наказать за дорожные нарушения, — рассказывает автоэксперт Игорь Моржаретто. — Они не платят штрафы за неправильную парковку, могут стоять в центре Моквы бесплатно и ездят как захочется».

Белорусские номера несут еще несколько выгод. страховка для владельцев обходится дешевле, так как оформляется в Беларуси, а также отсутствует необходимость платить российский транспортный налог на автомобили мощностью свыше 250 л. с.

Ради такой привилегии российские граждане идут на издержки. Некоторые оформляют двойное гражданство, покупают в Минске автомобиль и получают возможность ездить в России на белорусских номерах. Для тех же, кто не готов стать подданным Беларуси, при покупке машины выписывается генеральная доверенность с расширенными правами.

Третья же группа граждан просто дублирует белорусские номера и ездит на них незаконно. Естественно, среди их владельцев не все оказываются вежливыми водителями, передвигающимися исключительно по правилам. Да и среди самих белорусов, работающих в России, тоже много лихачей.

«Ситуация разрослась до опасных масштабов, — продолжает Игорь Моржаретто. — Почти половина нарушений по превышению скорости на минской автотрассе М1 фиксируется у автомобилей с белорусскими и иными иностранными номерами».

На данный момент непростая ситуация складывается с фиксацией нарушений у автомобилей, зарегистрированных в Армении, Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане. Решается вопрос обмена данными с Финляндией, Латвией, Литвой и Молдовой.

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Конец вольницы

В Беларуси между тем уже существует свое решение. Иностранные водители, в том числе с российскими номерами, там тоже совершают нарушения. Камеры запоминают номера лихачей, отсылают их в специальную базу данных, доступ к которой имеют сотрудники ГАИ, а затем нарушителей отлавливают на стационарных постах ГАИ. Там тоже работают камеры, которые при встрече с разыскиваемым автомобилем выдают инспекторам предупреждающий сигнал и информацию о совершенных правонарушениях.

Инспекторы останавливают нарушителя и предъявляют счета. Оплатить их можно через банковский терминал прямо на посту ГАИ. Если водитель отказывается это сделать, то белорусский закон позволяет задержать автомобиль.

Нечто подобное готовится к вводу в России. К весне следующего года система контроля правонарушений для иностранных машин должна быть представлена в ГИБДД.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество автомобилей с белорусскими регистрационными знаками в России не сокращается, а только возрастает.
 
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