Гости дорогие. Какие новые кроссоверы ждать в ближайшее время?

Источник материала: Аргументы и факты

Кроссоверы стали одним из самых востребованных типов автомобилей. Правда, из-за выросших пошлин, бегства ряда иностранных компаний и постепенного обособления отечественного рынка предложение существенно снизилось. И тем интереснее воспринимаются новинки, которые готовятся к выходу в ближайшие 6 месяцев.

Skoda Karoq

Главным событием этой осени станет старт продаж российского Skoda Karoq, который начнут собирать в Нижнем Новгороде. Сейчас идет подготовка к запуску конвейера, и машины 2020 модельного года выйдут в продажу уже с российскими VIN.

Почитатели Skoda давно ожидали чешский кроссовер. Его предшественник Yeti два года назад покинул рынок, и в модельной линейке марки была дыра. Отчасти потребительский спрос закрывал большой кроссовер Kodiaq, однако при ежедневной эксплуатации в тесных городах он был не настолько удобен, как Yeti, и покупатели отправлялись в дилерские центры конкурернтов. Сейчас с выходом Karoq ситуация нормализуется.

Karoq создан на модульной платформе MQB и родственен Tiguan. С ним он делит почти все узлы и агрегаты. Длина машины увеличилась на 160 мм по сравнению с Yeti и составляет 4382 мм. Ширина увеличилась на 35 мм и достигла 1841 мм, а колесная база — 2638 мм. Однако автомобиль на 40 мм стал ниже (1605 мм), чем Yeti, а клиренс машины колеблется в районе 190 мм.

Моторная гамма в России будет не слишком большой. Бензиновая линейка включает турбированные двигатели TSI мощностью 125 и 150 л. с. Будет и российский мотор, который изготавливается в Калуге мощность 115 л. с.

Для Skoda Karoq предусмотрен полный привод на основе гидравлической многодисковой муфты Haldex 5 поколения. Коробок передач предлагается три. Есть классическая 6-ступенчатая механика, а также две коробки DSG. Робот с сухим пакетом сцеплений DSG-7 DQ 200-7F идет на маломощные кроссоверы. А полноприводные машины получат DSG-7 DQ 381-7A с пакетом сцеплений в масляной ванне.

Прием заказов начнется в начале зимы, а товарные автомобили поступят к дилерам в феврале. Skoda Karoq должен стать хорошей альтернативой Volkswagen Tiguan и понравится водителям, привыкшим к более динамичному стилю езды.

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Mitsubishi ASX

Японцы из Mitsubishi наконец привезут в Россию новый кроссовер ASX. Автомобиль построен на прежней платформе, однако существенно преобразился внешне. Фронтальная часть полностью изменена и теперь отражает новый фирменный стиль Dynamic Shield. Передок теперь напоминает грубый нос пикапа L200. На корме изменений меньше, там перерисованы красные фонари и немного задний бампер. В итоге автомобиль выглядит мужественно и больше напоминает внедорожник, чем паркетник, каким он и является.

Внутри салона тоже много новшеств. В центре центральной консоли установлена новая мультимедийная система с большим 8-дюймовым дисплеем. Под капотом новинки устанавливается тот же атмосферный бензиновый мотор объемом 2 л и мощностью 150 л. с. Трансмиссия предлагается с подключаемым полным приводом, который построен на основе электромагнитной муфты в задней оси. А в качестве автоматической коробки передач идет бесступенчатый вариатор.

На российском и европейском рынках Mitsubishi ASX будет продаваться в 4 комплектациях — Inform, Intense, Invite, Instyle. Стоит кроссовер примерно столько же, как и полюбившийся нашим автомобилистам Outlander, но он обладает одним неоспоримым преимуществом — сборка машины производится в Японии. Заказы на Mitsubishi ASX можно будет сделать уже в ноябре, а товарные автомобили приедут к дилерам в конце зимы.

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LADA 4×4 «Нива»

Этой осенью обновится и LADA 4×4. Классическая «Нива» уже отметила свой 42-летний юбилей, однако по-прежнему пользуется устойчивым спросом. Небольшое усовершенствование должно помочь привлечению новой аудитории.

После прошедшего рестайлинга LADA 4×4 получила новую «торпеду» с более качественным пластиком, а также приборную панель, формованную обивку крыши, более удобные передние кресла и задний диван с тремя подголовниками.

Техническая часть осталась прежней, правда, в машину была установлена новая климатическая установка.

Автомобиль по-прежнему оснащается атмосферным мотором объемом 1,7 литра и мощностью 83 л. с. Он агрегируется ВАЗовской 5-ступенчатой «механикой». Отсутствие автомата и архаичная конструкция не сказываются на спросе. «Ниву» покупают как второй или третий автомобиль в семье для поездок по деревенскому бездорожью.

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Volkswagen Tiguan Winter Edition

Этой осенью появится и новая комплектация кроссовера Volkswagen Tiguan. К имеющемуся списку опций добавится фиксированная комплектации Winter Edition, разработанная специально для экстремальных условий эксплуатации.

Volkswagen Tiguan Winter Edition оснащается зеркалами заднего вида с электрорегулировками, функцией складывания и электрообогревом, трехступенчатым подогревами передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Для зимней комплектации предусмотрена система помощи при парковке Park Pilot с функцией автоматического торможения Brake Assist и светодиодные фары ближнего и дальнего света.

Volkswagen Tiguan предлагается с 1,4-литровыми моторами мощностью 125 л. с. и 150 л. с. , а также с системой полного привода с гидравлической муфтой в задней оси Haldex 5. Все кроссоверы будут комплектоваться преселективным роботом DSG или механической 6-ступенчатой коробкой.

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Audi Q3

Этой осенью премиальный сегмент кроссоверов пополнится паркетником Audi Q3 нового поколения. Автомобиль построен на новой платформе MQB с поперечным расположением двигателя, которая используется для Tiguan. Перед выходом на рынок кроссовер прошел сертификационные испытания в России и получил модуль ЭРА ГЛОНАСС. Базовая версия машины будет оснащаться бензиновым двигателем 1,4 TFSI мощностью 150 л. с. и переднеприводной трансмиссией.

Самая популярная версия паркетника с полноприводной трансмиссией quattro будет комплектоваться 2,0-литровым мотором TFSI мощность 180 л. с. и 7-ступенчатым роботом S-tronic.

Выход нового поколения Audi Q3 должен подстегнуть интерес к марке. Старая машина необоснованно долго держалась на конвейере, проигрывая в конкурентной борьбе BMW.

BMW X6

В России стартуют продажи легендарного BMW X6 нового поколения. Новый кроссовер только предстал перед публикой на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, а уже известна дата начала продаж.

Первые машины появятся зимой, а заказ на них можно разместить у дилеров уже в ноябре. Пока доступны кросс-купе с двумя бензиновыми и двумя дизельными двигателями. Базовый 3-литровый дизель версии xDrive30d развивает 249 л. с. Бензиновый агрегат такого же объема xDrive40i имеет уже мощность 340 л. с.

Два других силовых агрегата идут на более дорогие версии М-перфоманс. Бензиновый M50i объемом 4,4 литра развивает мощность 530 л. с., а M50d имеет уже 400 л. с. и крутящий момент в 760 Нм. Эти автомобили очень быстры. Разгон до сотни версии M50i составляет 4,3 секунды.

Все BMW X6 комплектуются 8-ступенчатыми коробками передач и системой интеллектуального полного привода, умеющего дифференцированно загружать каждое из колес во время движения. С этим хозяйством автомобиль отлично держится на асфальтовых дорогах, фактически став эталоном среди паркетников по управляемости.