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Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.

22.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 октября 2019 14:35 6153

Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.

Автор: Эдуард Кидяев.

Где можно купить все и сразу? Конечно же, на ярмарке! Такую возможность предоставили организаторы ярмарки жителям нашего города в субботу. Большая ярмарка традиционно прошла на центральной площади, захватив участок проезжей части по ул. Ленина. Солигорчане не уходили без покупок. 

Ярмарка — всегда праздник. Красочно украшенные торговые ряды, заполненные разнообразным товаром; манящий аромат шашлыков и горячей выпечки; приветливые продавцы, задорно зазывающие покупателей.

Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.

5 октября в Солигорске прошла первая осенняя региональная ярмарка, на которой был представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции и других товаров.

С самого утра к месту проведения ярмарки стекались люди: кто-то шел целенаправленно за покупками, а кто-то ещё только, чтобы узнать цены, присмотреться, подумать.

Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.

На осенней региональной ярмарке можно было увидеть все виды продовольствия начиная от мяса, овощей, кондитерских изделий и меда, заканчивая саженцами другими товарами непродовольственной продукции. Свою продукция по довольно приемлемым ценам представили все сельскохозяйственные предприятия Солигорского района и Минской области.

Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.

На ярмарке можно было выбрать и оригинальный подарок. Свои изделия представили ремесленники. А малышей привлекали палатки с яркими надувными шарами и прочей развлекательной продукцией. Одежда и обувь, товары для дома, сада и огорода, прилавки с бижутерией и сувенирами, цветы и деревья — без покупок уйти было невозможно.

Солигорчан приятно удивили не только количество и качество представленных товаров, но и доступные цены.

Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.

Большим спросом у солигорчан, как всегда, пользовалась живая рыба. Кроме того, весьма охотно покупатели приобретали картофель, дачников интересовали ещё и семена, саженцы кустарников и деревьев.

Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.

Ни одно мероприятие в Солигорске не проходит и без музыки, песен. С утра на городской сцене свои песни дарили участники художественной самодеятельности Дворца культуры г. Солигорска и Солигорского района. Люди наслаждались атмосферой праздника, звучанием гармошки и дарили друг другу улыбки и хорошее настроение.

Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.

Согреться на ярмарке можно было горячим чаем и ароматным шашлыком в крытых палатках, которые развернулись между торговыми рядами. До окончания ярмарки на площадке звучала музыка, и царило хорошее настроение.

Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.
Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя региональная ярмарка.

На протяжении всего времени работы ярмарки на центральной площади города было многолюдно. Солигорчане уходили домой довольные и не с пустыми руками. Можно сказать, ярмарка прошла успешно: довольны остались и продавцы, которые смогли реализовать свой товар, и покупатели.

Ну а тем, кто не смог посетить региональную ярмарку, у всех жителей города и района будет представлена возможность посетить районные ярмарки, которые пройдут с 14 сентября по 2 ноября по выходным дням с 9.00 до 17.00. Они будут проводиться каждую неделю.

14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября и 2 ноября можно будет сходить на ярмарки на торговую площадку «Рынок Октябрьский» в Солигорске.

12, 13, 19, 20, 26, 27 октября ярмарочные ряды раскинутся на автопарковке магазина «Гипермаркет «Грин» ООО «ГРИНрозница».

Не пропустите! Ждём!

Фоторепортаж подготовил Дмитрий НОВИКОВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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5 октября 2019 14:35 6153 Для дома, сада и огорода. В Солигорске прошла осенняя...
 
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