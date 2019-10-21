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Шоколадные конфеты напечатали на 3D-принтере в Сингапуре

22.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Инженерам из Сингапура удалось сделать шоколадные конфеты, распечатав их на 3D-принтере, сообщает журнал Scientific Reports.

Чаще всего в печати объемных предметов используют пластик. Кроме этого, специалисты научились применять множество других материалов, которые подходят для различных промышленных и научных сфер: металл или резину.

Бывает, что за основу берут шоколад, для развлечения, и нагревают его, чтобы потом при температуре 30-36 градусов придать сладости необходимую форму: он становится пластичным и легко приобретает самые необычные фигуры.

Инженеры использовали несколько различных смесей шоколада, а получился у них конус, заполненный внутри жидким лакомством. Помимо этого, ученые сделали несколько удивительных фигурок: осьминога, мебель и даже дракона. -0-

Источник http://БЕЛТА

 
 
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Инженерам из Сингапура удалось сделать шоколадные конфеты, распечатав их на 3D-принтере, сообщает журнал Scientific Reports. Чаще всего в печати объемных предметов...
 
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