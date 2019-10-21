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Как отличить настоящих переписчиков и о чём они не должны спрашивать

22.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как отличить настоящих переписчиков и о чём они не должны спрашиватьВ пятницу закончилась интернет-перепись населения, участие в ней приняли более 2 миллиона человек. Еще около 2,9 миллионов белорусов переписались на стационарных участках. К остальным переписчики отправятся на дом. Заместитель Председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская рассказала, как будет проводиться перепись на дому, как отличить настоящего переписчика от ложного и каких вопросов вам точно не зададут.

 
 
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> В пятницу закончилась интернет-перепись населения, участие в ней приняли более 2 миллиона человек. Еще около 2,9 миллионов белорусов переписались на стационарных...
 
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