|
Как отличить настоящих переписчиков и о чём они не должны спрашивать
22.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В пятницу закончилась интернет-перепись населения, участие в ней приняли более 2 миллиона человек. Еще около 2,9 миллионов белорусов переписались на стационарных участках. К остальным переписчики отправятся на дом. Заместитель Председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская рассказала, как будет проводиться перепись на дому, как отличить настоящего переписчика от ложного и каких вопросов вам точно не зададут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В пятницу закончилась интернет-перепись населения, участие в ней приняли более 2 миллиона человек. Еще около 2,9 миллионов белорусов переписались на стационарных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)