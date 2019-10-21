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Сообщение об открытии специального избирательного счета

22.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Сообщение об открытии специального избирательного счетаСообщение об открытии специального избирательного счета
В соответствии со статьёй 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования избирательного фонда кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Лыхолатом Максимом Александровичем в ЦБУ №207 филиала 200 – Витебского областного управления  ОАО «АСБ Беларусбанк»   открыт специальный избирательный счет № BY28AKBB30140001416810070000,
БИК AKBBBY2X.
Окружная избирательная комиссия Городокского избирательного округа № 21.
Надрукавана ў №83 ад 22.10.2019 г.
 
 
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Сообщение об открытии специального избирательного счета В соответствии со статьёй 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования...
 
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