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Сообщение об открытии специального избирательного счета
22.10.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
В соответствии со статьёй 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования избирательного фонда кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Лыхолатом Максимом Александровичем в ЦБУ №207 филиала 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» открыт специальный избирательный счет № BY28AKBB30140001416810070000,
БИК AKBBBY2X.
Окружная избирательная комиссия Городокского избирательного округа № 21.
Надрукавана ў №83 ад 22.10.2019 г.
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Сообщение об открытии специального избирательного счета В соответствии со статьёй 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования...
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