Город чудес - это большое количество игр и аттракционов, яркие персонажи детских мультфильмов, шоу мыльных пузырей и бумажное шоу, развлекательные и игровые программы аниматоров, кукловоды и множество веселых моментов не только для детей, но и для их родителей. Город чудес - это праздник для всей семьи!

В субботу Молодежный Центр города Волковыска наполнился детским смехом, позитивом, радостью и яркими впечатлениями. Представляем Вашему вниманию фоторепортаж запоминающего выходного дня волковычан.

Веселый выходной для всей семьи!

Веселый выходной для всей семьи!

Веселый выходной для всей семьи!

Веселый выходной для всей семьи!

Веселый выходной для всей семьи!

Веселый выходной для всей семьи!

Веселый выходной для всей семьи!

Веселый выходной для всей семьи!

Фото ГДК