Веселый выходной для всей семьи!

Источник материала: Новости Волковыска

Город чудес - это большое количество игр и аттракционов, яркие персонажи детских мультфильмов, шоу мыльных пузырей и бумажное шоу, развлекательные и игровые программы аниматоров, кукловоды и множество веселых моментов не только для детей, но и для их родителей. Город чудес - это праздник для всей семьи!

В субботу Молодежный Центр города Волковыска наполнился детским смехом, позитивом, радостью и яркими впечатлениями. Представляем Вашему вниманию фоторепортаж запоминающего выходного дня волковычан.































