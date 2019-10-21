Источник материала: Новости Волковыска

Правительством Республики Беларусь по предложению военного ведомства проработан комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. Пакет мотивационных мер представлен Президенту Республики Беларусь и одобрен.

Глава Государства дал соответствующие поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений. Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж.