Источник материала: Новости Волковыска

В пятницу закончилась интернет-перепись населения, участие в ней приняли более 2 миллиона человек. Еще около 2,9 миллионов белорусов переписались на стационарных участках. К остальным начиная с сегодня переписчики отправятся на дом. Заместитель Председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская рассказала Pravo.by, как будет проводиться перепись на дому, как отличить настоящего переписчика от ложного и каких вопросов вам точно не зададут.

Когда придут переписчики

В этом году переписывать граждан по домашнему адресу будет 12,5 тысяч волонтеров (для сравнения, в 2008 году переписчиков было 48 тысяч). Сократить их число позволила перепись в интернете ­– почти 21 % белорусов отправил данные о себе Белстату самостоятельно.

Остальных переписчики навестят с 21 по 30 октября. При этом будут сам определять график «выхода на линию». Работают они с 9.00 до 21.00. Кого-то постараются застать утром до работы, но в основном будут ходить по адресам вечером. В соответствии с международными требованиями, каждый дом переписчики попытаются посетить три раза в разное время в три разных дня, если так и не застанут хозяев дома, на третий оставят листовку со своими контактными данными и просьбой связаться и указать удобное для встречи с переписчиком время. Если и это не поможет, помещение будет считаться пустым.

Кроме того, можно самим позвонить по бесплатному единому номеру 8-801-100-3131 и сообщить, когда удобно принять переписчика.

Белстат настойчиво напоминает: по телефону перепись не проводится. Всякий, кто подобным образом может попытаться собрать информацию о вас, почти наверняка окажется мошенником. Подобные прецеденты случались на пробной переписи.

А если меня уже переписали?

Значит, к вам домой переписчик не придет. Адреса тех, кто ответил на все вопросы в интернете и на стационарных участках, убраны из общей базы. Если все-таки произошла накладка, и переписчики постучали к вам в дверь, а вы уже заполнили анкету в интернете, им можно показаться сертификат о прохождении переписи онлайн.

Как узнать, что переписчик настоящий

Правильный переписчик имеет при себе удостоверение, носит сумку с эмблемой и планшет со специальным программным обеспечением. Не требует предъявить паспорт и записывает данные со слов респондента.

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта, если сомневаетесь, можете сличить данные. Если сомнения не развеялись, можно позвонить на бесплатный единый номер и уточнить, действительно ли этот переписчик уполномочен работать на вашем участке.

Планшет настроен таким образом, что работать в нем можно только с программным обеспечением по переписи. Даже сделать скриншот с вашей анкетой нельзя. После заполнения анкеты и нажатия кнопок «Сохранить», «Закрыть» и «Отправить», информация шифруется и отправляется на защищенный сервер Белстата. На планшете переписчика ничего не останется, внести на месте исправления после отправки анкеты тоже будет нельзя.

Так надо ли предъявлять паспорт?

Вы не обязаны предъявлять переписчику какие-либо подтверждающие документы, ответы записываются только со слов. Если вы продиктуете переписчику свой идентификационный номер, система подгрузит в анкету ФИО, год и место рождения, пол – так опрос пройдет быстрее.

Но можно обойтись и без этого и продиктовать личные данные, чтобы их внесли вручную.

О чем вас точно не спросят

Переписчики задают только вопросы из опросного листа, их всего 49, включая опросник по сельскохозяйственной деятельности. Если земельного участка во владении у вас нет, ответить надо будет на 36–37 вопросов.

Настоящих переписчиков (и Белстат) не интересует, есть ли у вас машина, счет в банке и вообще любая банковская информация, сколько вы зарабатываете, кем работаете, какую веру исповедуете, каково состояние ваше здоровья. Не требуется при прохождении переписи подтверждение регистрации брака, прописки и т.п.

Как внести исправления в анкету

Если анкета сохранена и отправлена на сервер, внести какие-то исправления можно будет, только лично обратившись в Белстат. Для этого потребуется предъявить подтверждающие личность документы.

Обязательно ли участвовать в переписи?

С точки зрения Закона «О переписи населения» каждый гражданин обязан принять участие в мероприятии. Однако никаких административных взысканий для нарушителей пока не предусмотрено. Но в Белстате напоминают: только раз в десять лет возможно собрать информацию о фактической безработице, корректные сведения о численности населения, количестве домохозяйств, реальных демографических показателях.

«Самое главное, что мы получаем, – прогноз социально-экономического развития Беларуси. Следующие 10 лет будем строить расчеты и прогнозные параметры, базируясь на данных переписи», – говорила Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева на пресс-конференции перед стартом кампании.

В зависимости от полученных Белстатом данных ближайшие десять лет будет формироваться развитие социальной, экономической и других сфер, строиться детские сады и школы, формироваться государственная политика в области занятости населения.