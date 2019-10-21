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Арина Соболенко выиграла первый матч на малом итоговом турнире WTA в Чжухае

22.10.2019 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко выиграла первый матч на малом итоговом турнире WTA в Чжухае
Женская теннисная ассоциация

В Китае стартовал малый итоговый турнир WTA. В нем участвуют преимущественно теннисистки из второй десятки рейтинга, в том числе белоруска Арина Соболенко (14-е место в рейтинге WTA).

Арина Соболенко выиграла первый матч на малом итоговом турнире WTA в Чжухае Арина Соболенко стартует на малом итоговом турнире WTA в китайском Чжухае

В первом матче нашей спортсменке противостояла греческая теннисистка Мария Саккари (22). Соболенко не так уверенно начала поединок, позволив сопернице в одном из первых геймах на своей подаче заработать сразу 5 брейк-поинтов. Однако это не сбило настроя белоруски и в дальнейшем она действовала более уверенно, чем гречанка. Итоговая победа Арины Соболенко в двух сетах – 6:3, 6:4.

В группе с белоруской и гречанкой также играет бельгийка Элизе Мертенс (18). Именно она станет следующей соперницей Арины Соболенко. В случае победы белоруска гарантированно выйдет в полуфинал турнира в Чжухае. Однако даже поражение в этом противостоянии оставляет теоретические шансы на то, чтобы пройти дальше.

Соревнования продлятся до 27 октября.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно стартовала на теннисном турнире в Чжухае с призовым фондом около $2 млн.
 
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