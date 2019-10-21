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Ученые определили самую громкую птицу в мире

22.10.2019 10:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые определили птицу с самым громким пением в мире. Это некрупные родственники воробьев — одноусые звонари Procnias albus, обитающие в Бразилии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Current Biology.


Кадр из ролика YouTube-канала SciNews

Во время брачного периода птица издает крик до 125,4 дБ, причем финальную ноту самец выдает прямо «в лицо» самке. Отметим, что максимально допустимый для человеческого уха предел составляет 85 дБ.

Таким образом одноусый звонарь обогнал сорокопутовую пиху (Lipaugus vociferans), которая издает звуки громкостью до 116 дБ.

Вот как звучит «пение» Procnias albus.

Оба вида обитают в горах Северной Бразилии. Из-за особенностей местности крики птиц усиливаются эхом и могут быть услышаны большим количеством потенциальных партнеров.

Вес одноусых звонарей не превышает 250 граммов. Зато у них хорошо развиты мышцы живота и есть прочные ребра — залог громкого пения.

 
 
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На втором месте оказалась сорокопутовая пиха.
 
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