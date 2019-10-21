Источник материала: Tut.by

Польские пограничники изъяли у белоруски BMW X5 с перебитым номером кузова. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.



Фото: strazgraniczna.pl

Автомобиль задержали на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Кузница». На нем 41-летняя водитель выезжала из Польши в Беларусь. В ходе детального осмотра BMW выяснилось, что в идентификационный номер были внесены изменения.

Белоруску допросили в качестве свидетеля и отпустили. Оцененный в 165 тыс. злотых (около 43 тыс. долларов) автомобиль изъяли и передали полиции.