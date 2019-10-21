Звезда родилась: на сериал с беларуским котом подписались больше миллиона человек

Источник материала: KYKY

В Гатово (это под Минском) живет перспективный беларуский блогер. На его YouTube-канал подписались больше миллиона человек, благодаря чему инфлюенсеру достались серебряная и золотая кнопки YouTube. Его видео набирают десятки миллионнов просмотров, а недавно блогер устроил коллаборацию с брендом Felix и начал сниматься в собственном сериале. Блогера зовут Пусик, он — кот, а еще он — звезда.

Звезда родилась

Пять лет назад, когда хозяева Пусика — Слава и Юля — подобрали котенка на лестничной клетке, никто не подозревал о скором взлете карьеры кота. Врачи ставили животному неутешительные диагнозы и сомневались, выживет ли питомец. Но Пусик выжил, а попав в медиагонку YouTube за любовью зрителя, сделал это еще раз. Причем без дополнительного продвижения (хотя первое время число подписчиков не сдвигалось с пяти тысяч человек) — это важно.

Однажды в Голливуде

У Пусика лапки, поэтому контент для канала CatPusic создает Слава, а коту остается блистать перед камерой. За жизнью питомца наблюдают со всего мира: от Индонезии до Америки. Но рост популярности требует серьезных решений, поэтому недавно Пусик из лайфстайл-блогера вышел на новый уровень — запартнерился с брендом Felix и стал главным героем первого кошачьего детектива «Находчивый котектив». Так он охватил аудиторию киноманов.

Сейчас жизнь Пусика едва ли отличается от жизни типичного голливудского актера. В своем сериале он попадает в запутанные ситуации и проводит расследования — например, выясняет, где бы поесть. При том, что жизнь кота на экране кажется беззаботной, в реальности все совсем иначе. За красивой картинкой и профессиональной отработкой сценария стоят обучение трюкам (разумеется, с учетом кошачьей психологии, завязанной на поощрении), съемочная группа и часы монтажа. Но зрители реагируют благодарно и ждут следующих серий. И пока Пусик молод, он не собирается останавливаться.

Впрочем, сами посмотрите, что происходит на канале блогера (кстати, каждое видео — с субтитрами):

Осторожно! Пусик умеет захватывать сердца. Мы предупредили.

Например, Пусик седлает волну хайпа международного челленджа #tetrischallenge:

Обналичивает гонорары в банкомате (как истинный беларус, в долларах):

Или ходит в носках. Ну, то есть как ходит — заставляет их левитировать:

Бегает за машинкой, но на самом деле занимается фитнесом и худеет:

Ловко раскрывает тайну пропавшей фотографии:

Бросается на поиски еды. Закрывает дело, когда находит корм: