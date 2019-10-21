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Звезда родилась: на сериал с беларуским котом подписались больше миллиона человек
Источник материала: KYKY>
В Гатово (это под Минском) живет перспективный беларуский блогер. На его YouTube-канал подписались больше миллиона человек, благодаря чему инфлюенсеру достались серебряная и золотая кнопки YouTube. Его видео набирают десятки миллионнов просмотров, а недавно блогер устроил коллаборацию с брендом Felix и начал сниматься в собственном сериале. Блогера зовут Пусик, он — кот, а еще он — звезда.
Звезда родилась
Пять лет назад, когда хозяева Пусика — Слава и Юля — подобрали котенка на лестничной клетке, никто не подозревал о скором взлете карьеры кота. Врачи ставили животному неутешительные диагнозы и сомневались, выживет ли питомец. Но Пусик выжил, а попав в медиагонку YouTube за любовью зрителя, сделал это еще раз. Причем без дополнительного продвижения (хотя первое время число подписчиков не сдвигалось с пяти тысяч человек) — это важно.
Однажды в Голливуде
У Пусика лапки, поэтому контент для канала
Сейчас жизнь Пусика едва ли отличается от жизни типичного голливудского актера. В своем сериале он попадает в запутанные ситуации и проводит расследования — например, выясняет, где бы поесть. При том, что жизнь кота на экране кажется беззаботной, в реальности все совсем иначе. За красивой картинкой и профессиональной отработкой сценария стоят обучение трюкам (разумеется, с учетом кошачьей психологии, завязанной на поощрении), съемочная группа и часы монтажа. Но зрители реагируют благодарно и ждут следующих серий. И пока Пусик молод, он не собирается останавливаться.
Впрочем, сами посмотрите, что происходит на канале блогера (кстати, каждое видео — с субтитрами):
Осторожно! Пусик умеет захватывать сердца. Мы предупредили.
Например, Пусик седлает волну хайпа международного челленджа #tetrischallenge:
Обналичивает гонорары в банкомате (как истинный беларус, в долларах):
Или ходит в носках. Ну, то есть как ходит — заставляет их левитировать:
Бегает за машинкой, но на самом деле занимается фитнесом и худеет:
Ловко раскрывает тайну пропавшей фотографии:
Бросается на поиски еды. Закрывает дело, когда находит корм:
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В Гатово (это под Минском) живет перспективный беларуский блогер. На его YouTube-канал подписались больше миллиона человек, благодаря чему инфлюенсеру достались...
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