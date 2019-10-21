Россия может отказать Беларуси в кредите

Источник материала: Ежедневник





Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.

Но глава Минфина Антон Силуанов дал понять: кредит никто не гарантировал. Отвернулась ли Россия от партнера по Союзному государству и почему – в материале РИА Новости.

«Может и не быть»

В минувшую субботу в Вашингтоне, в кулуарах встречи представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов выразился так: "Не решено пока. Его (решения по кредиту. – ред.), может, и не будет", пишет издание.

Получив от Москвы 600 миллионов долларов, Минск надеется рефинансировать платежи по основным займам, предоставленным ранее Россией. За кредитом обратились еще в конце прошлого года. К середине мая общий долг Минска Москве достиг 6,3 миллиарда долларов и около 60 миллиардов рублей.

В 2017-м Беларусь получила от России 700 миллионов долларов на десять лет. Как уточнили в российском правительстве, средства выделены "в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений".

В апреле 2018-го Антон Силуанов пообещал очередной государственный кредит для рефинансирования платежей. Но уже в июле замглавы Минфина Беларуси Андрей Белковец сообщил, что альтернативой может стать кредит от Банка развития Китая.

Сейчас белорусские чиновники отмечают, что "решение не за нами" и кредиторам стоило бы объяснить свою позицию заемщику.

Просят компенсацию

По словам российского министра финансов, задержка с кредитом никак не связана с трудностями интеграционного процесса. Программу взаимного экономического сближения премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас подписали в начале сентября.

Документ предполагает, что стороны объединят в один перечень 31 дорожную карту, подготовят несколько межправительственных соглашений и соответствующую программу действий. В частности, речь идет о едином Налоговом кодексе. Также в планах — унифицировать Гражданский кодекс, объединить платежные системы двух стран и создать общий режим защиты инвестиций.

Однако вместо обсуждения интеграционной программы Минск сосредоточился на двусторонних противоречиях. Одно из самых острых — российский налоговый маневр в нефтяной отрасли: отмена вывозной пошлины на нефть при параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Дополнительные издержки у Беларуси возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ситуацию усугубил апрельский инцидент с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба", проходящем через Беларусь. В систему попало загрязненное хлоридами сырье, 24-25 апреля Польша и Украина прекратили прием нефти. В течение мая прокачка возобновилась в Беаруси, Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша подключилась 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" полностью восстановлены. Ущерб компенсирует "Транснефть".