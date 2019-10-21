﻿ Новый император Японии Нарухито официально взошёл на престол. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый император Японии Нарухито официально взошёл на престол

22.10.2019 11:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Новый император Японии официально взошел на престол. Церемония интронизации состоялась в самом почетном – Сосновом зале императорского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно там стоит трон правителей страны.

Новый император Японии Нарухито официально взошёл на престол

Новый император Японии Нарухито официально взошёл на престол

Свидетелями исторического момента стали 400 представителей из 174 стран, включая более 70 монархов и глав государств. 59-летний Нарухито получил полномочия императора после того, как 30 апреля ушел на покой его отец. Стоит отметить, это был первый случай в истории, когда японский император отказался от трона.

Новый император Японии Нарухито официально взошёл на престол

Новый император Японии Нарухито официально взошёл на престол

Люди в материале: Нарухито
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. Новый император Японии официально взошел на престол. Церемония интронизации состоялась в самом почетном – Сосновом зале императорского дворца,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бяседныя песні з глыбі Палесся ад Фёдара Булыгі і Еўдакіі Зіновіч – эфір у 12:05
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика